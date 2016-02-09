Группа в масках исполнит хип-хоп без перламутра и пыли в глаза

Тюмень снова ощутит взрывной «рифмотеррор от чемолюдей». «Они словесно обольют всё грязью и выстрелят из базуки в сознание пришедших. После чего построят из пепла свой бескомпромиссный мир с обыденной и в тоже время волнительно знакомой смысловой средой, пропитанной запахом урбана», — обещают организаторы коцерта.
Истинным ценителям русского хип-хопа они знакомы. Из выделяет среди остальных звезд этого жанра оригинальная подача, неповторимый «флоу» и выступление в стилизованных масках. Это настоящий андеграунд без перламутра и пыли в глаза, пропитанный запахом улиц. «The Chemodan» раздвигает границы реальности и показывает другую сторону нашей жизни, но все-таки дают шанс будущему. Они всё время говорят про суровую правду, не все её принимают, но понимают, что она имеет право на существование.
Вас ждут тусклый свет, яркие вспышки, «жгучий андеграунд» и киловатты басов, лес ритмично раскачивающихся рук, погружение в музыку и масса положительных эмоций от увиденного шоу. Только колючая правда, только острая суть, только настоящий андеграунд. Это и есть «The Chemodan», и никак иначе!
Покупка билетов по телефону 566–000.
Место: «RED HOT CHILLI BAR», ул. Ленина 4. Время — 19:00. Билеты — от 500 руб.