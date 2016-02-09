Группа в масках исполнит хип-хоп без перламутра и пыли в глаза

Истинным ценителям русского хип-хопа они знакомы. Из выделяет среди остальных звезд этого жанра оригинальная подача, неповторимый «флоу» и выступление в стилизованных масках. Это настоящий андеграунд без перламутра и пыли в глаза, пропитанный запахом улиц. «The Chemodan» раздвигает границы реальности и показывает другую сторону нашей жизни, но все-таки дают шанс будущему. Они всё время говорят про суровую правду, не все её принимают, но понимают, что она имеет право на существование.