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9 тюменских работодателей предлагают трудоустроиться

9 февраля 2016, 08:58
В Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 11 февраля 2016 года состоится ярмарка вакансий.

На ярмарке можно лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую Вас должность.

По информации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района, свои вакансии заявят более 9 работодателей, среди которых: Военный комиссариат Тюменской области, Филиал АО-ЭР Телеком Холдинг в г. Тюмени, УФССП России по Тюменской области, ООО «Сибирский бетон», ООО «ППФ Страхование жизни», ООО «РАН Этажи», ООО «Интеркино-Тюмень», ООО «Консалтинг-Ресторантс», ЗАО «ПТК».

Мероприятие состоится с 10 до 12 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3, 2 этаж.

Номер «горячей» линии: 8 (3452) 27-36-05.

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