9 тюменских работодателей предлагают трудоустроиться

По информации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района, свои вакансии заявят более 9 работодателей, среди которых: Военный комиссариат Тюменской области, Филиал АО-ЭР Телеком Холдинг в г. Тюмени, УФССП России по Тюменской области, ООО «Сибирский бетон», ООО «ППФ Страхование жизни», ООО «РАН Этажи», ООО «Интеркино-Тюмень», ООО «Консалтинг-Ресторантс», ЗАО «ПТК».