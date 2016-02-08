У банка «Интеркоммерц» отозвали лицензию

«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в т.ч. открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1 млн 400 тысяч рублей в совокупности», — сообщает Центробанк.