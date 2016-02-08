У банка «Интеркоммерц» отозвали лицензию

Банк России приказом от 08.02.2016 № ОД-400 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.
«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в т.ч. открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1 млн 400 тысяч рублей в совокупности», — сообщает Центробанк.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сети Интернет — www.asv.org.ru и по телефону горячей линии — 8-800-200-08-05.
Напомним, в Тюмени «ИНТЕРКОММЕРЦ» располагается по улице Республики, 48/2.