Тюменка украла из ателье норковую шубу

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.