Тюменка украла из ателье норковую шубу

Днем 6 февраля в отдел полиции № 1 поступило сообщение о краже. Для выяснения обстоятельств на место отправилась следственно-оперативная группа. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемую — 32-летнюю безработную тюменку.
«Подозреваемая зашла в ателье, в котором работала потерпевшая, и, воспользовавшись отсутствием внимания, похитила 3,5 тысячи рублей и норковую шубу», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.