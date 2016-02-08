Тоболячка хотела сдать жилье, а лишилась накоплений

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть города Тобольска — у нее обманом увели 99000 рублей.
Как выяснила следователь, сын потерпевшей разместил информацию о сдаче в аренду своей квартиры на сайте в интернете, так как он работал в другом городе, а в объявлении указал номер телефона матери. Пенсионерке позвонила девушка, пояснила, что хочет снять жилье, обговорив условия оплаты, арендодатель попросила будущую квартиросъемщицу оплатить задаток в размере 10000 рублей, на что злоумышленница ответила согласием. Пояснив, что она находится в другом городе, рекомендовала пенсионерке пройти к ближайшему банкомату и по ее указанию набрать комбинацию цифр, пожилая женщина выполнила все рекомендации, после чего на ее телефон пришло СМС о списании денежных средств с ее счета. В этот момент пенсионерка поняла, что ее обманули.
Тобольские полицейские рекомендуют жителям быть внимательнее и соблюдать пару советов:
— ни под каким предлогом не сообщайте номер своей банковской карты, любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позвонив по номеру телефона горячей линии вашего банка (телефон которой находится на оборотной стороне банковской карты);
— также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам. Если карта дебетовая — вы потеряете кровно заработанные, если кредитная — приготовьтесь оплачивать кредиты, которые вы не брали.
Если вас обманули, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по номеру телефона — 02.