nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тоболячка хотела сдать жилье, а лишилась накоплений

8 февраля 2016, 17:19
На тюменском рынке арендного жилья появился относительно новый способ мошенничества. «Благодаря» ему, жительница города Тобольска лишилась 99000 рублей и так и не сдала квартиру.

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть города Тобольска — у нее обманом увели 99000 рублей.

Как выяснила следователь, сын потерпевшей разместил информацию о сдаче в аренду своей квартиры на сайте в интернете, так как он работал в другом городе, а в объявлении указал номер телефона матери. Пенсионерке позвонила девушка, пояснила, что хочет снять жилье, обговорив условия оплаты, арендодатель попросила будущую квартиросъемщицу оплатить задаток в размере 10000 рублей, на что злоумышленница ответила согласием. Пояснив, что она находится в другом городе, рекомендовала пенсионерке пройти к ближайшему банкомату и по ее указанию набрать комбинацию цифр, пожилая женщина выполнила все рекомендации, после чего на ее телефон пришло СМС о списании денежных средств с ее счета. В этот момент пенсионерка поняла, что ее обманули.

Тобольские полицейские рекомендуют жителям быть внимательнее и соблюдать пару советов:

— ни под каким предлогом не сообщайте номер своей банковской карты, любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позвонив по номеру телефона горячей линии вашего банка (телефон которой находится на оборотной стороне банковской карты);

— также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам. Если карта дебетовая — вы потеряете кровно заработанные, если кредитная — приготовьтесь оплачивать кредиты, которые вы не брали.

Если вас обманули, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по номеру телефона — 02.

#Новости#Аренда жилья#Интернет#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25