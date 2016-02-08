Тоболячка хотела сдать жилье, а лишилась накоплений

Как выяснила следователь, сын потерпевшей разместил информацию о сдаче в аренду своей квартиры на сайте в интернете, так как он работал в другом городе, а в объявлении указал номер телефона матери. Пенсионерке позвонила девушка, пояснила, что хочет снять жилье, обговорив условия оплаты, арендодатель попросила будущую квартиросъемщицу оплатить задаток в размере 10000 рублей, на что злоумышленница ответила согласием. Пояснив, что она находится в другом городе, рекомендовала пенсионерке пройти к ближайшему банкомату и по ее указанию набрать комбинацию цифр, пожилая женщина выполнила все рекомендации, после чего на ее телефон пришло СМС о списании денежных средств с ее счета. В этот момент пенсионерка поняла, что ее обманули.