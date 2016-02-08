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С начала года во время пожаров в Тюмени погибли шесть человек

8 февраля 2016, 14:47
С начала 2016 года во время пожаров, произошедших в квартирах и частных домах Тюмени, погибли шесть человек. Во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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Тюмень

Об этом сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. Некоторые из закончившихся трагически пожаров вызвали общественный резонанс. Так, интернет-пользователи обсуждали гибель пенсионерки в доме на улице Пермякова. Тогда выяснилось, что женщина задолжала коммунальным службам и использовала свечи для освещения жилища. Две пенсионерки погибли во время пожара на Пышминской. Еще один человек погиб на улице Лермонтова.

Кроме того, десять человек, в том числе — трое детей, получили во время пожаров отравления продуктами горения.

«Будьте бдительны и осторожны с огнем, соблюдайте меры пожарной безопасности, а также меры предосторожности при пользовании газовыми приборами. Храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Для предупреждения гибели людей на пожарах, своевременного обнаружения пожара, рекомендуется оборудовать жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями, которые при появлении дыма своевременно обеспечат подачу звукового сигнала о возгорании и оповещение жителей для проведения эвакуации из горящего помещения», — отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

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