С начала года во время пожаров в Тюмени погибли шесть человек

«Будьте бдительны и осторожны с огнем, соблюдайте меры пожарной безопасности, а также меры предосторожности при пользовании газовыми приборами. Храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Для предупреждения гибели людей на пожарах, своевременного обнаружения пожара, рекомендуется оборудовать жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями, которые при появлении дыма своевременно обеспечат подачу звукового сигнала о возгорании и оповещение жителей для проведения эвакуации из горящего помещения», — отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.