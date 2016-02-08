Погода в Тюмени: то пасмурно, то ясно, но без морозов

В среду южный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с. При этом если ночь будет ясной и достаточно морозной, то в дневные часы потеплеет до -8, а небо затянет тучами. Вероятен снег. Четверг обещает быть самым теплым и солнечным днем текущей недели. В светлое время суток в Тюмени будет всего 3 градуса со знаком минус, к вечеру похолодает до -6. Погодную картину дня дополнит западный ветер скоростью 3 м/с.