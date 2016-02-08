Погода в Тюмени: то пасмурно, то ясно, но без морозов

Февраль пока благосклонен к тюменцам и не мучает нас ни сильным ветром, ни метелями, ни аномальным морозом. Синоптики обещают и на эту неделю приятную зимнюю погоду с небольшим потеплением ближе к четвергу. При этом за окнами горожан будет то пасмурно, то ясно и солнечно.
Сейчас в Тюмени -8 градусов, юго-западный ветер дует со скоростью 2 м/с. К вечеру похолодает до -13. В ночь на 9 февраля ветер сменит направление на северо-западное и слегка увеличит скорость. Утро будет пасмурным, а термометр за окном покажет -14 градусов. К полудню потеплеет незначительно — всего на один градус. Вечером морозец будет кусать за нос и щеки — ожидается -17 градусов.
В среду южный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с. При этом если ночь будет ясной и достаточно морозной, то в дневные часы потеплеет до -8, а небо затянет тучами. Вероятен снег. Четверг обещает быть самым теплым и солнечным днем текущей недели. В светлое время суток в Тюмени будет всего 3 градуса со знаком минус, к вечеру похолодает до -6. Погодную картину дня дополнит западный ветер скоростью 3 м/с.
В пятницу тюменцам также будет светить солнце. Ветер сохранит направление, но его скорость уменьшится на 1 м/с. Синоптики прогнозируют на утро и вечер 12 февраля 11 градусов мороза, а днем — 6–8 градусов со знаком минус.
В субботу днем погода будет также достаточно комфортной — 7 градусов ниже ноля при незначительном ветре. А вот в воскресенье немного похолодает: если планируете отмечать день влюбленных на свежем воздухе, позаботьтесь о теплой одежде.