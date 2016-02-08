Павел Астахов предложил тюменцам установить в домах уловители дыма

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сегодня, 8 февраля, работает в Тюмени. Детский омбудсмен принимает участие в конференции, посвященной волонтерскому движению. Встреча проходит Западно-Сибирском инновационном центре, где собрались уполномоченные по правам ребенка более чем из 40 российских регионов.
Приезда детского омбудсмена в наш город ожидали уже несколько месяцев в связи с трагическими происшествиями в поселке Богандинский. Напомним, там 16 декабря прошлого года во время пожара погибли двое детей в возрасте 2,5 года и 7 лет. 8 января в том же поселке в квартире дома по улице Строителей были обнаружены тела двух мальчиков 2 и 3 лет. Мать оставила сыновей без присмотра. В результате неосторожного обращения детей с огнем произошло возгорание матраца на верхнем ярусе детской кровати. Дети погибли от отравления угарным газом.
Осмотрев выставку, представляющую тюменские социальные и образовательные учреждения, Павел Астахов коснулся темы пожарной безопасности. В частности, он продемонстрировал домашнее противопожарное устройство: «Я уже предложил найти внебюджетные средства, чтобы поставить такие приборы в каждой квартире, в каждом доме, где есть какая-то пожарная опасность. Эти газоанализаторы работают от сети или и от батарейки. Уловив дым, они издают звуковой сигнал, чтобы разбудить спящих людей», — рассказал детский правозащитник.
«Тюменская область — регион, где хорошо налажена система детского отдыха и волонтерства, — сообщил в своем выступлении Павел Астахов, открывая работу конференции, — это активно развивающийся регион. За годы работы на посту уполномоченного я увидел здесь значительные изменения. Из 29 детских домов теперь осталось только два, а это говорит как о серьезной работе специалистов, так и об активной позиции самих тюменцев». Особо уполномоченный отметил организацию детского отдыха в центре «Ребячья республика», назвав его одним из лучших в России: «На тюменском опыте можно учиться работать всем регионам», — заметил Астахов.