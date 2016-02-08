Павел Астахов предложил тюменцам установить в домах уловители дыма

Приезда детского омбудсмена в наш город ожидали уже несколько месяцев в связи с трагическими происшествиями в поселке Богандинский. Напомним, там 16 декабря прошлого года во время пожара погибли двое детей в возрасте 2,5 года и 7 лет. 8 января в том же поселке в квартире дома по улице Строителей были обнаружены тела двух мальчиков 2 и 3 лет. Мать оставила сыновей без присмотра. В результате неосторожного обращения детей с огнем произошло возгорание матраца на верхнем ярусе детской кровати. Дети погибли от отравления угарным газом.