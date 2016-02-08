На Чемпионат Европы по биатлону приедет «болельщик номер один»

Наибольшей популярностью, по понятным причинам пользуются билеты на состязания выходных, 27 и 28 февраля. Их в продаже уже не осталось, в наличии только билеты на 24 и 25 февраля.
По информации генерального официального распространителя билетов «По номиналу», на сегодняшний день на старты чемпионата Европы в «Жемчужину Сибири» продано более 85%. Около семи тысяч билетов еще остаются для реализации.
География посещения болельщиков весьма обширна, включая делегации из Санкт-Петербурга и Москвы. Между тем, по информации биатлонного комментатора Дмитрия Губерниева, Тюмень планирует посетить «болельщик номер один» Норберт Штарке. Без 74-летнего пенсионера из Кёльна не обходится ни одна трансляция международных соревнований. Всему миру колоритный старик известен по своей трехкилограммовой рогатой шляпе со значками, роскошной бороде и трости. За спортом стреляющих лыжников Штарке следит с 1992 года.