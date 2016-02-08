Авария на сетях оставила Полевую и Луначарского без тепла

«В связи с повреждением теплотрассы по улице Димитрова на период проведения ремонтных работ ограничена подача тепла для потребителей, проживающих в районе улиц Димитрова-Луначарского- Полевая. Плановое время завершения ремонтных работ — 09 февраля 2016 года в 4 часа утра. Просьба внимательно относиться к вопросам безопасности, стараясь объезжать и обходить территорию в зоне проведения ремонтных работ на улице Димитрова», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УТСК.