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Авария на сетях оставила Полевую и Луначарского без тепла

8 февраля 2016, 12:13
Десятки домов в районе Дома обороны в Тюмени остались сегодня без теплоснабжения. Аварию планируют устранить к утру 9 февраля 2016 года.

Сигнал об отключении отопления попал в редакцию Nashgorod.ru от жителей одного из домов на улице Ямской — отопления и горячей воды нет.

«В связи с повреждением теплотрассы по улице Димитрова на период проведения ремонтных работ ограничена подача тепла для потребителей, проживающих в районе улиц Димитрова-Луначарского- Полевая. Плановое время завершения ремонтных работ — 09 февраля 2016 года в 4 часа утра. Просьба внимательно относиться к вопросам безопасности, стараясь объезжать и обходить территорию в зоне проведения ремонтных работ на улице Димитрова», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УТСК.

#Новости#Отопление#УТСК#Женя#Общество
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