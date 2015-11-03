«Тюмень Водоканал» сообщает об отключении воды

В Тюмени сегодня, 3 ноября, на сутки без воды останутся несколько жилых и домов и административных зданий. Как сообщает «Тюмень Водоканал», по причине аварийных работ на улице Барнаульской, 32 в 15:00 в Калининском районе будет отключено водоснабжение.

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