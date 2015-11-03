«Тюмень Водоканал» сообщает об отключении воды

В Тюмени сегодня, 3 ноября, на сутки без воды останутся несколько жилых и домов и административных зданий. Как сообщает «Тюмень Водоканал», по причине аварийных работ на улице Барнаульской, 32 в 15:00 в Калининском районе будет отключено водоснабжение.
Список адресов отключения: улицы Урожайная, Краснодарская, Плодопитомник, Петербургская, Отрадная, Административная, Васильковая, Виноградная, Выборгская, Колосистая, Марины Цветаевой, Тамбовская, Белорусская, а также жилые дома по адресам: Барнаульская, 34, 38, 40, 42, 62; Краснодарская, 31, 33; Белорусская, 15, 16, 18.
Также без воды проведут сутки жители домов по улице Немцова, 4; Осипенко, 63, 63/1, 71, 73; Чукотская, 4а; Немцова, 22 и 22/1; административные здания: Осипенко, 51, 71/1, 79, 79/1; Чукотская, 7а; Таборная, 1; и детском саду по ул. Немцова, 26. По письму РСУ-Тюмень «Тюмень Водоканал» отключит воду на Широтной в зданиях по адресам 106, 106А, 106Б, 112, 112/2, 112/3.