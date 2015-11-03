«Рубин» разгромил «Звезду» в домашнем матче

Уже после первого периода тюменские хоккеисты вели со счетом 2:0. Чеховцы довольно резво бросились в атаку и даже превзошли оппонентов по количеству бросков в створ ворот, отмечает пресс-служба ХК «Рубин». Тем не менее рубиновцы действовали более грамотно и уже на седьмой минуте отрезка реализовали большинство. «Размочил» счет Альберт Загидуллин с подачи Ильи Ахметова. К исходу одиннадцатой минуты Илья Гладун дальним щелчком во второй раз поразил ворота «Звезды». Гости удвоили активность, а к концу периода заработали большинство, но защита «Рубина» выстояла.
Во втором тайме зрители увидели еще два гола в исполнении хозяев. На 27-й минуте тюменцы поймали гостей на контратаке, и Дмитрий Михайлов довел преимущество команды до трех очков. А вскоре трибуны взорвались аплодисментами, когда Павел Варфоломеев, заложив крутой вираж в зоне соперника, послал шайбу в дальнюю девятку. После этого вратаря «Звезды» Андрея Филоненко сменил на льду Вячеслав Волков.
Довершили начатое хозяева в третьем периоде, начав с результативной атаки в большинстве. На 41-й минуте Гладун в той же манере издалека забил пятую шайбу, записав дубль на свой счет. Ассистентские баллы на счету Дмитрия Клопова и Константина Белова. Вскоре отличился и Клопов, забив шестую шайбу в ворота соперника, помогли ему в этом все тот же Белов и Владимир Гусев.
Подсластить пилюлю чеховцам помог единственный гол на 48-й минуте в исполнении Владимира Короткова. Правда, чтобы его засчитали, пришлось смотреть видеоповтор. Изначально судье показалось, что шайба угодила в штангу. Остаток матча прошел во взаимных атаках. Чеховцы не раз и не два создавали опасные моменты у ворот «Рубина». Хозяева отвечали тем же. Тем не менее счет на табло не изменился.