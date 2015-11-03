«Рубин» разгромил «Звезду» в домашнем матче

Уже после первого периода тюменские хоккеисты вели со счетом 2:0. Чеховцы довольно резво бросились в атаку и даже превзошли оппонентов по количеству бросков в створ ворот, отмечает пресс-служба ХК «Рубин». Тем не менее рубиновцы действовали более грамотно и уже на седьмой минуте отрезка реализовали большинство. «Размочил» счет Альберт Загидуллин с подачи Ильи Ахметова. К исходу одиннадцатой минуты Илья Гладун дальним щелчком во второй раз поразил ворота «Звезды». Гости удвоили активность, а к концу периода заработали большинство, но защита «Рубина» выстояла.