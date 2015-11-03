Приставы навестили задолжников по коммунальным услугам

Если неплательщик в течение пяти дней после этого не погасит свой долг добровольно, приставы применят к нему более жесткие требования. Судебные приставы-исполнители обладают широкими полномочиями, в том числе, возможностью наложения ареста на имущество, запрета на прохождение технического осмотра транспортных средств, установления временных ограничений на выезд должника из Российской Федерации, а также удерживания суммы долга из зарплаты или пенсии неплательщика.