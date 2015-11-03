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Приставы навестили задолжников по коммунальным услугам

3 ноября 2015, 12:31
Судебные приставы провели рейд по местам жительства должников за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые имели крупную задолженность, превышающую период трех месячных оплат. В их отношении вынесены судебные решения о ее взыскании.
Сюжет
Тюмень

Судебный пристав-исполнитель вручил неплательщикам постановления о возбуждении исполнительного производства, а также повестки на прием в УФССП по Тюменской области. Тем должникам, кого не удалось застать дома, были оставлены повестки с требованием явиться на прием к судебному приставу-исполнителю и оплатить имеющуюся задолженность.

Если неплательщик в течение пяти дней после этого не погасит свой долг добровольно, приставы применят к нему более жесткие требования. Судебные приставы-исполнители обладают широкими полномочиями, в том числе, возможностью наложения ареста на имущество, запрета на прохождение технического осмотра транспортных средств, установления временных ограничений на выезд должника из Российской Федерации, а также удерживания суммы долга из зарплаты или пенсии неплательщика.

#Новости#Судебные приставы#Должники#Тюмень#Коля#Общество
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