Приставы навестили задолжников по коммунальным услугам

Судебный пристав-исполнитель вручил неплательщикам постановления о возбуждении исполнительного производства, а также повестки на прием в УФССП по Тюменской области. Тем должникам, кого не удалось застать дома, были оставлены повестки с требованием явиться на прием к судебному приставу-исполнителю и оплатить имеющуюся задолженность.
Если неплательщик в течение пяти дней после этого не погасит свой долг добровольно, приставы применят к нему более жесткие требования. Судебные приставы-исполнители обладают широкими полномочиями, в том числе, возможностью наложения ареста на имущество, запрета на прохождение технического осмотра транспортных средств, установления временных ограничений на выезд должника из Российской Федерации, а также удерживания суммы долга из зарплаты или пенсии неплательщика.