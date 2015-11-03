Пассажир ранил ножом электромеханика поезда

Преступление было совершено в тамбуре вагона пассажирского поезда сообщением «Нерюнгри — Москва» 31 октября около 17.35 — незадолго до прибытия на станцию Ишим. Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, 39-летний житель Амурской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ударил ножом электромеханика поезда. Тот оказал активное сопротивление при нападении. Злоумышленника также помогали остановить пассажиры поезда.