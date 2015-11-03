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Пассажир ранил ножом электромеханика поезда

3 ноября 2015, 10:16
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство электромеханика поезда «Нерюнгри — Москва». Мужчину без всяких на то причин ранил ножом пьяный житель Амурской области.

Преступление было совершено в тамбуре вагона пассажирского поезда сообщением «Нерюнгри — Москва» 31 октября около 17.35 — незадолго до прибытия на станцию Ишим. Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, 39-летний житель Амурской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ударил ножом электромеханика поезда. Тот оказал активное сопротивление при нападении. Злоумышленника также помогали остановить пассажиры поезда.

В результате происшествия электромеханику причинены телесные повреждения — резаные раны щеки, шеи и пальцев кисти левой руки. С полученными повреждениями потерпевший госпитализирован в железнодорожную больницу на станции Тюмень.

Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

В настоящее время следственными органами выполняются различные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В частности, произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления.

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