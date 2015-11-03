На совмещенном мосту в Тюмени перекрыто движение

Наряды ДПС разворачивают транспорт, подъезжающий к совмещенному мосту по улице Мельникайте со всех сторон. Как сообщает областная ГИБДД, по причине ДТП здесь экстренно закрыто движение. Иногородняя фура снесла ограничительную балку моста.
Движение будет закрыто до окончания ремонтных работ. На место происшествия вызваны все необходимые службы и строительные организации. ГИБДД рекомендует водителям выбирать проезд по другим мостовым сооружениям, в том числе новому мосту в районе Лесобазы.
По предварительной информации, водитель из Краснодарского края, ехавший в Тюмень со стороны улицы Дружбы, не заметил ограничительных знаков и поехал на большегрузном автомобиле в сторону моста.