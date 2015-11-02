«Жемчужина Сибири» в начале декабря примет Кубок мира среди инвалидов

В ходе инспекции также поднимались вопросы проведения специальных мероприятий для людей с особенностями здоровья в рамках этапа Кубка мира. В данный момент обсуждается возможность присутствия спортсменов-участников Кубка мира на форуме «Победа без границ», посвященном привлечению детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья в паралимпийский спорт, а также проведения там мастер-классов, автограф-сессий и других мероприятий. Форум планируется к проведению 3–5 декабря.