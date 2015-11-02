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«Жемчужина Сибири» в начале декабря примет Кубок мира среди инвалидов

2 ноября 2015, 16:04
В начале декабря Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» примет этап Кубка мира МПК по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На минувшей неделе комплекс посетила международная делегация во главе с представителем паралимпийского комитета Гием Маганом.

В ходе визита он осмотрел трассы, отведенные для соревнований спортсменов с ПОДА, а также слабовидящих атлетов, обсудил вопросы организации их проживания и прочей логистики, вопросы, связанные с безопасностью. Подведение итогов инспекции прошло в зале департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в субботу, 31 октября, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки региона.

В ходе инспекции также поднимались вопросы проведения специальных мероприятий для людей с особенностями здоровья в рамках этапа Кубка мира. В данный момент обсуждается возможность присутствия спортсменов-участников Кубка мира на форуме «Победа без границ», посвященном привлечению детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья в паралимпийский спорт, а также проведения там мастер-классов, автограф-сессий и других мероприятий. Форум планируется к проведению 3–5 декабря.

В целом международный паралимпийский комитет в лице Гия Магана остался доволен инфраструктурой и готовностью тюменского комплекса к соревнованиям среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. По его словам, трассы как для атлетов с ПОДА, так и для слабовидящих лыжников и биатлонистов готовы для соревнований и полностью соответствуют требованиям МПК.

Сами соревнования будут проходить в ОЦВЗ с 1 по 10 декабря.

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