В Тюменском районе появится туристический маршрут

Туризм будет способствовать экономическому росту муниципальных образований Тюменского района.
По мнению Владимира Куракина, примером могут послужить поселки и деревни Червишевского МО: «Здесь уже находится один из центров оздоровительного туризма. Санатории „Тараскуль“ и „Сибирь“ известны далеко за пределами Тюменской области, плюс именно у нас расположен центр зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Дело осталось за развитием историко-познавательного туризма».
Тысячи людей ежедневно проезжают через эту территорию, здесь проводятся международные соревнования, многочисленные спортивные сборы, все это надо использовать, приводит слова Куракина пресс-служба губернатора. Тем более что у Червишево богатая история. Это одно из первых сибирских сел, в XIX веке известное как центр масло- и сыроделия. Сегодняшним жителям поселка тоже есть чем гордиться — например, своей самой современной на юге Тюменской области обсерваторией.
«Мы предполагаем разработать туристический маршрут, который может стать пилотным проектом для всех муниципальных образований Тюменского района, — поделился планами заместитель председателя районной думы. — Для вовлечения в его создание как можно большего числа людей в ближайшее время объявим конкурс среди жителей. Они сами подскажут, какие объекты должны входить в маршрут туристов. Помимо познавательных целей проект подразумевает создание предприятий малого бизнеса, например, по изготовлению сувениров».
«В нынешних экономических условиях, — считает депутат, — власти должны максимально использовать возможности для развития различных сфер деятельности. Историко-познавательный туризм — это наш пока скрытый резерв».