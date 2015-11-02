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В Тюменском районе появится туристический маршрут

2 ноября 2015, 10:47
Развивать в Тюменском районе туризм предложил заместитель председателя думы Тюменского района Владимир Куракин. Какие объекты войдут в туристический маршрут, подскажут местные жители.
Сюжет
Туризм

Туризм будет способствовать экономическому росту муниципальных образований Тюменского района.

По мнению Владимира Куракина, примером могут послужить поселки и деревни Червишевского МО: «Здесь уже находится один из центров оздоровительного туризма. Санатории „Тараскуль“ и „Сибирь“ известны далеко за пределами Тюменской области, плюс именно у нас расположен центр зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Дело осталось за развитием историко-познавательного туризма».

Тысячи людей ежедневно проезжают через эту территорию, здесь проводятся международные соревнования, многочисленные спортивные сборы, все это надо использовать, приводит слова Куракина пресс-служба губернатора. Тем более что у Червишево богатая история. Это одно из первых сибирских сел, в XIX веке известное как центр масло- и сыроделия. Сегодняшним жителям поселка тоже есть чем гордиться — например, своей самой современной на юге Тюменской области обсерваторией.

«Мы предполагаем разработать туристический маршрут, который может стать пилотным проектом для всех муниципальных образований Тюменского района, — поделился планами заместитель председателя районной думы. — Для вовлечения в его создание как можно большего числа людей в ближайшее время объявим конкурс среди жителей. Они сами подскажут, какие объекты должны входить в маршрут туристов. Помимо познавательных целей проект подразумевает создание предприятий малого бизнеса, например, по изготовлению сувениров».

«В нынешних экономических условиях, — считает депутат, — власти должны максимально использовать возможности для развития различных сфер деятельности. Историко-познавательный туризм — это наш пока скрытый резерв».

#Новости#Тюменский район#Туризм#Ирина#Культура
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