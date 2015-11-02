В Тюменском районе появится туристический маршрут

Тысячи людей ежедневно проезжают через эту территорию, здесь проводятся международные соревнования, многочисленные спортивные сборы, все это надо использовать, приводит слова Куракина пресс-служба губернатора. Тем более что у Червишево богатая история. Это одно из первых сибирских сел, в XIX веке известное как центр масло- и сыроделия. Сегодняшним жителям поселка тоже есть чем гордиться — например, своей самой современной на юге Тюменской области обсерваторией.