В Тюмени полицейский был ранен при задержании преступника

Минувшей ночью в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени поступило сообщение о том, что двое неизвестных пытаются взломать терминал в одном из магазинов. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС увидели двух подозрительных мужчин, которые попытались скрыться. Полицейские начали преследовать подозреваемых.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, один из убегавших был задержан сразу, а второй злоумышленник оказал сопротивление, ранив полицейского ножом. Несмотря на это, он также задержан. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к иным преступлениям.
Собраны материалы для принятия процессуального решения по факту покушения на жизнь сотрудника органов внутренних дел. За данное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.