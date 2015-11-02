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В Тюмени полицейский был ранен при задержании преступника

2 ноября 2015, 12:04
В Тюмени сотрудник полиции был ранен во время задержания преступника, пытавшегося скрыться.
Сюжет
Тюмень

Минувшей ночью в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени поступило сообщение о том, что двое неизвестных пытаются взломать терминал в одном из магазинов. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС увидели двух подозрительных мужчин, которые попытались скрыться. Полицейские начали преследовать подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, один из убегавших был задержан сразу, а второй злоумышленник оказал сопротивление, ранив полицейского ножом. Несмотря на это, он также задержан. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к иным преступлениям.

Собраны материалы для принятия процессуального решения по факту покушения на жизнь сотрудника органов внутренних дел. За данное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

#Новости#Покушение на жизнь сотрудника полиции#Тюмень#Таня#Происшествия
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