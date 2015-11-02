В Тюмени полицейский был ранен при задержании преступника

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, один из убегавших был задержан сразу, а второй злоумышленник оказал сопротивление, ранив полицейского ножом. Несмотря на это, он также задержан. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к иным преступлениям.