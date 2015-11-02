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Тюменские «сколковцы» намерены изготавливать латекс

2 ноября 2015, 08:30
Ученые завода «Битекс-Сибирь», которые являются тюменским резидентом «Сколково», намерены изготавливать латекс по собственной рецептуре. Специалисты ставят перед собой задачу достичь полного импортозамещения в этой отрасли.

«Латексы, или, как мы их называем, дисперсии, в России, конечно, производят, но по качеству они уступают зарубежным аналогам. Поэтому большая часть латекса в нашей стране — это импорт. Не одни мы видим проблему, в центральной части России есть примеры запуска проекта по изготовлению этого вида продукции. На территории Уральского федерального округа «Битекс-Сибирь» единственное предприятие, которое намерено взяться за изготовление латекса, — рассказал учредитель завода «Битекс-Сибирь» Андрей Снисаренко.

Именно научные разработки в этом направлении станут основным, но не единственным видом деятельности предприятия в Сколково. Сложность в том, что латекс, как один из ингредиентов краски, очень капризен. Во-первых, он не терпит низких температур. Во-вторых, из-за сложностей в перевозке зимой его нужно перевозить только в постоянно подогреваемых емкостях, что еще больше увеличивает цену этого изначально недешевого продукта. В-третьих, все производимые в России латексы варятся из импортных ингредиентов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Кроме того, наша цель — сделать латекс существенно дешевле, — добавляет Снисаренко. — Что касается непосредственно изготовления, то это очень непростой процесс. В ближайшем будущем нам с ярославскими коллегами предстоит поработать над тем, чтобы придать латексу заданные свойства, которые позволят краске „Фарбен“ отлично держаться на металле, бетоне или любой другой поверхности».

#Новости#Заводоуковск#Тюменская область#«Битекс-Сибирь» завод#Сколково#Женя#Экономика
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