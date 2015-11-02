Тюменские «сколковцы» намерены изготавливать латекс

Именно научные разработки в этом направлении станут основным, но не единственным видом деятельности предприятия в Сколково. Сложность в том, что латекс, как один из ингредиентов краски, очень капризен. Во-первых, он не терпит низких температур. Во-вторых, из-за сложностей в перевозке зимой его нужно перевозить только в постоянно подогреваемых емкостях, что еще больше увеличивает цену этого изначально недешевого продукта. В-третьих, все производимые в России латексы варятся из импортных ингредиентов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.