«Тюмень» забила сама себе в матче против «СКА-Энергии»

Мяч был забит на 54-й минуте встречи, когда вышедший на замену Роман Локтионов неудачно отбил атаку хозяев.
В целом матч прошел без каких-либо существенных моментов. В первом периоде несколько атак из штрафной организовали футболисты «Тюмени»: Андрей Павленко и Хасан Мамтов. Следом пробить головой пытался Данил Кленкин. У хозяев упустил шанс открыть счет Владислав Никифоров, также пытавшийся забить головой.
Благодаря автоголу, «СКА-Энергия» переместилась на 17-ю позицию в турнирной таблице. «Тюмень» по-прежнему занимает девятую строчку с 25-ю баллами в активе.