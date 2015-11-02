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«Тюмень» забила сама себе в матче против «СКА-Энергии»

2 ноября 2015, 10:18
ФК «Тюмень» уступил на выезде хабаровской «СКА-Энергии» в рамках 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства среди команд ФНЛ — 1:0. Единственный мяч в поединке гости забили сами себе.

Мяч был забит на 54-й минуте встречи, когда вышедший на замену Роман Локтионов неудачно отбил атаку хозяев.

В целом матч прошел без каких-либо существенных моментов. В первом периоде несколько атак из штрафной организовали футболисты «Тюмени»: Андрей Павленко и Хасан Мамтов. Следом пробить головой пытался Данил Кленкин. У хозяев упустил шанс открыть счет Владислав Никифоров, также пытавшийся забить головой.

Благодаря автоголу, «СКА-Энергия» переместилась на 17-ю позицию в турнирной таблице. «Тюмень» по-прежнему занимает девятую строчку с 25-ю баллами в активе.

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