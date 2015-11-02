«Тюмень» забила сама себе в матче против «СКА-Энергии»

В целом матч прошел без каких-либо существенных моментов. В первом периоде несколько атак из штрафной организовали футболисты «Тюмени»: Андрей Павленко и Хасан Мамтов. Следом пробить головой пытался Данил Кленкин. У хозяев упустил шанс открыть счет Владислав Никифоров, также пытавшийся забить головой.