Отец троих детей выращивал и сушил коноплю

Как следует из материалов уголовного дела, Маслов, проживающий в гражданском браке и имеющий трех несовершеннолетних детей, в период с апреля по июль 2015 года на приусадебном участке в Тюмени вырастил коноплю, которую затем срезал и положил сушить в сарае.