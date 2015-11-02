Отец троих детей выращивал и сушил коноплю

Как следует из материалов уголовного дела, Маслов, проживающий в гражданском браке и имеющий трех несовершеннолетних детей, в период с апреля по июль 2015 года на приусадебном участке в Тюмени вырастил коноплю, которую затем срезал и положил сушить в сарае.
Об этом 27 августа стало известно сотрудникам полиции. В ходе осмотра они изъяли зелье, которое, как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, содержало наркотическое средство тетрогидроканнабинол массой более 8 кг.
Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.