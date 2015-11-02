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На вокзале задержали мужчину с 40 литрами икры

2 ноября 2015, 16:32
Сотрудники транспортной полиции задержали на железнодорожном вокзале в Тюмени мужчину, у которого в коробках было более 40 литров икры — и красная, и черная. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Тюмень

Вечером 30 октября внимание транспортных полицейских на перроне железнодорожного вокзала Тюмени привлек мужчина с багажной тележкой, в которой находились картонные коробки. На вопрос об их содержимом гражданин сообщил, что там находится рыба. Документов на груз у мужчины не оказалось.

В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в коробках три пластиковых 12-литровых емкости с красной икрой рыб лососевых пород. В двойном дне коробок правоохранителями были обнаружены 12 пластиковых емкостей по пол-литра каждая. Предположительно, в каждой из них черная икра рыб осетровых пород. Также нашлось две картонные коробки с фрагментами красной рыбы.

«По словам задержанного, всю икру и рыбу он планировал использовать для личного употребления. Транспортными полицейскими содержимое коробок было изъято и направлено на исследование в Тюменский независимый сертификационный испытательный центр», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время в отношении мужчины проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 175 УК РФ «Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

#Новости#Тюмень#Транспортная полиция#Таня#Происшествия
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