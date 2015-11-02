На вокзале задержали мужчину с 40 литрами икры

В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в коробках три пластиковых 12-литровых емкости с красной икрой рыб лососевых пород. В двойном дне коробок правоохранителями были обнаружены 12 пластиковых емкостей по пол-литра каждая. Предположительно, в каждой из них черная икра рыб осетровых пород. Также нашлось две картонные коробки с фрагментами красной рыбы.