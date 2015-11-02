Хиты рок-опер в Тюмени — выиграй билет

В процессе «оптимизации культуры» в начале 2010 года театр лишился государственного финансирования и был реорганизован. Тем не менее, в июле 2010 года состоялось 2000-е исполнение оперы-мистерии А. Рыбникова «Юнона» и «Авось», а в конце года театр представил зрителям очередной новый спектакль — рок-оперу В. Калле «Ромео и Джульетта».