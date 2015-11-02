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Хиты рок-опер в Тюмени — выиграй билет

2 ноября 2015, 12:34
В Тюменской филармонии 3 ноября исполнят хиты рок-оперы. Это редкая возможность услышать самые любимые мелодии и арии из всего репертуара Санкт-Петербургского театра «Рок-опера».
Сюжет
Тюмень

В концерт вошли лучшие арии и сцены из спектаклей «Юнона и Авось», «Орфей и Эвридика», «Капитанская дочка», «Иисус Христос — суперзвезда», «Ромео и Джульетта», «Кентервильское привидение», «Безымянная звезда» и самые известные хиты мирового наследия рока.

Жанр рок-оперы, и в целом современного музыкального спектакля, очень молод. В отличие от драматических и классических музыкальных театров, репертуар произведений этого направления сравнительно невелик.

Многие постановки театра «Рок-опера» являются самостоятельными произведениями, написанными специально для театра. В среднем каждые два года зрителям представляется новый спектакль. Вот премьеры последнего десятилетия: 2002 — «Корабль дураков» А. Клевицкого, 2004 — «Куда путь держишь, ваше благородие?.." («Капитанская дочка»), 2005 — «Синяя птица», 2008 — «Кентервильское привидение», 2009 — «Безымянная звезда».

Театр «Рок-опера» имеет в репертуаре 3 детских спектакля, рок-оперы: «Юнона» и «Авось», «Иисус Христос — суперзвезда», поставлена новая версия оперы «Орфей и Эвридика». Произведения поются вживую.

В декабре 2003 года зонг-опера «Орфей и Эвридика» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как мюзикл, максимальное количество раз сыгранный одним коллективом — на момент регистрации рекорда спектакль исполнялся 2350-й раз.

В процессе «оптимизации культуры» в начале 2010 года театр лишился государственного финансирования и был реорганизован. Тем не менее, в июле 2010 года состоялось 2000-е исполнение оперы-мистерии А. Рыбникова «Юнона» и «Авось», а в конце года театр представил зрителям очередной новый спектакль — рок-оперу В. Калле «Ромео и Джульетта».

Конкурс

Чтобы получить билет на концерт «Лучшие хиты рок-оперы», который состоится 3 ноября, ответьте на вопросы о рок-опере «Юнона и Авось».

1. Через сколько лет и чем закончилось ожидание Кончиты графа Резанова в рок-опере и через сколько — в реальной жизни?

2. Какие цвета преимущественно использовались в оформлении пластинки с записью рок-оперы, выпущенной фирмой «Мелодия»?

3. Кто исполняет партию Богоматери в оригинальной аудиоверсии «Юноны и Авось»? В каком году была сделана запись?

Присылайте ответы на почту [email protected] с пометкой «Белый шиповник». В письме укажите свой ник на сайте, имя и фамилию, номер телефона.

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