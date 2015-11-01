Пожилую женщину сбили на трассе насмерть

По предварительным данным, погибшая женщина приехала на рейсовом автобусе в садовое общество «Рассвет», где, возможно, проживает. Она переходила проезжую часть на нерегулируемом перекрестке вне пешеходного перехода, где ее и сбил автомобиль.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили осколки черного бампера, предположительно от старой модели автомобиля «ДЭУ Нексия», а также следы лакокрасочного покрытия белого цвета. На осколках бампера имеется отверстие от самореза, крепившего его к кузову в районе правого переднего колеса. Машина, совершившая наезд на пешехода, может иметь повреждения правой блок-фары, правого зеркала и правого повторителя поворота.
Водитель и автомобиль разыскивается сотрудниками ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Очевидцев наезда на человека, либо видевших подобный автомобиль поблизости Госавтоинспекция просит позвонить по тел.: 794–610, 794–580, 30-02-02 и 30-08-64.