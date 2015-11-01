Пожилую женщину сбили на трассе насмерть

На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили осколки черного бампера, предположительно от старой модели автомобиля «ДЭУ Нексия», а также следы лакокрасочного покрытия белого цвета. На осколках бампера имеется отверстие от самореза, крепившего его к кузову в районе правого переднего колеса. Машина, совершившая наезд на пешехода, может иметь повреждения правой блок-фары, правого зеркала и правого повторителя поворота.