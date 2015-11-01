На остановке столкнулись «маршрутки» — пять пострадавших

Днем на улице Мельникайте, 136 столкнулись два маршрутных транспортных средства. Водитель на «Газели» 6-го маршрута, заезжая в карман остановочного комплекса, не смог вовремя остановить машину и врезался в стоящий микроавтобус Peugeot 73-го маршрута. В результате аварии пострадали пять человек. У 54-летнего водителя «Газели» травма живота и ушиб грудной клетки. С различными травмами в больницу доставили 4-х пассажирок микроавтобуса Peugeot.