На остановке столкнулись «маршрутки» — пять пострадавших

В Тюмени на пешеходном переходе на ул. 50 лет Октября, 38 автомобиль Kia сбил 40-летнюю женщину. 32-летний водитель на иномарке, двигаясь в левом ряду, не заметил идущего по «Зебре» пешехода. У женщины травма головы и закрытый перелом левой голени.
Автомобиль Chevrolet наехал на двух пешеходов на улице Газовиков, возле 6 дома. Водитель также был невнимателен, проезжая нерегулируемый пешеходный переход. Пострадали женщины 64 и 58 лет. Обе доставлены в больницу с травмами головы и лица.
Днем на улице Мельникайте, 136 столкнулись два маршрутных транспортных средства. Водитель на «Газели» 6-го маршрута, заезжая в карман остановочного комплекса, не смог вовремя остановить машину и врезался в стоящий микроавтобус Peugeot 73-го маршрута. В результате аварии пострадали пять человек. У 54-летнего водителя «Газели» травма живота и ушиб грудной клетки. С различными травмами в больницу доставили 4-х пассажирок микроавтобуса Peugeot.
Четыре человека получили травмы в результате столкновения в деревне Казарово на перекрестке улиц Береговая — Пограничная. 28-летний водитель «Жигулей» 5-ой модели при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке Hyundai. Водитель «Жигулей» травмировал грудную клетку и левый коленный сустав. Мужчина 28 лет получил травмы головы, позвоночника и перелом костей таза. У 24-летней женщины ушибы мягких тканей, 35-летняя женщины травмировала голову и живот, все они были пассажирами автомобиля ВАЗ.
На 21 километре автодороги Викулово — Каргалы — Серебрянка съехал в кювет автомобиль ГАЗ. 60-летний водитель на заснеженной дороге не справился с управлением автомобиля, перелом костей таза получил его 52- летний пассажир.
На 72 километре автодороги Тюмень — Омск 48-летний водитель, управляя автомобилем Renault нарушил правила обгона. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Пострадала пассажирка 52 лет, у нее ушиб грудной клетки и гематомы головы.
Вечером на 5-ом километре автодороги Хохлова — Криволукская столкнулись две «Лады» 7-ой и 15-ой моделей. Предварительно, 50-летний водитель на ВАЗ-2107 на повороте не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Пострадала 27- летняя пассажирка «Лады» 15-ой модели, у нее сотрясение головного мозга и ушиб нижней челюсти, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.