В школах начнут учить безопасной езде на велосипеде

О том, что министерство образования и науки планирует до конца этого года подготовить учебные программы для образовательных учреждений по обучению школьников и их родителей основам безопасной езды по городу на велосипеде, сообщают «Известия». По данным издания, будет разработана специальная концепция обучения с учетом возрастных особенностей детей, разбитая на три модуля. Общая продолжительность курса — 24 часа. Особое внимание планируется уделить передвижению на велосипеде в городе и безопасности движения по велосипедным дорожкам.