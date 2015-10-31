В школах начнут учить безопасной езде на велосипеде

О том, что министерство образования и науки планирует до конца этого года подготовить учебные программы для образовательных учреждений по обучению школьников и их родителей основам безопасной езды по городу на велосипеде, сообщают «Известия». По данным издания, будет разработана специальная концепция обучения с учетом возрастных особенностей детей, разбитая на три модуля. Общая продолжительность курса — 24 часа. Особое внимание планируется уделить передвижению на велосипеде в городе и безопасности движения по велосипедным дорожкам.
Первый и второй модули включат учебную программу для педагогов учреждений дополнительного и общего образования с материалами по обучению школьников вождению велосипеда в городских условиях. В третьем модуле будут материалы, связанные с психофизическими и возрастными особенностями детей и подростков. Будет также разработана специальная программа для родителей, которая познакомит взрослых с особенностями вождения велосипеда школьниками в городских условиях.
«Программы планируется рекомендовать к использованию всем субъектам РФ», — цитирует Лента.ру пресс-службу Минобрнауки
Как отмечают СМИ, новый курс внедряется в рамках комплекса мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на период до 2020 года.