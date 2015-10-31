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В школах начнут учить безопасной езде на велосипеде

31 октября 2015, 10:32
В российских школах начнут учить основам безопасной езды на велосипеде по городу. В настоящее время министерство образования и науки разрабатывает программу курса.

О том, что министерство образования и науки планирует до конца этого года подготовить учебные программы для образовательных учреждений по обучению школьников и их родителей основам безопасной езды по городу на велосипеде, сообщают «Известия». По данным издания, будет разработана специальная концепция обучения с учетом возрастных особенностей детей, разбитая на три модуля. Общая продолжительность курса — 24 часа. Особое внимание планируется уделить передвижению на велосипеде в городе и безопасности движения по велосипедным дорожкам.

Первый и второй модули включат учебную программу для педагогов учреждений дополнительного и общего образования с материалами по обучению школьников вождению велосипеда в городских условиях. В третьем модуле будут материалы, связанные с психофизическими и возрастными особенностями детей и подростков. Будет также разработана специальная программа для родителей, которая познакомит взрослых с особенностями вождения велосипеда школьниками в городских условиях.

«Программы планируется рекомендовать к использованию всем субъектам РФ», — цитирует Лента.ру пресс-службу Минобрнауки

Как отмечают СМИ, новый курс внедряется в рамках комплекса мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на период до 2020 года.

#Новости#Россия#Велосипеды#Минобрнауки#Школы#Таня#Спорт
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