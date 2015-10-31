В Египте разбился самолет с туристами из России. На борту было 224 человека

Со стороны России по отношению к крушению самолета все еще применяют эпитет «возможное», однако, как сообщает ТАСС, МЧС России в экстренном порядке собирает рабочую группу по предупреждению и ликвидации ЧС и привело в готовность к вылету три самолета со спасателями на борту. Открыта «горячая линия» для родственников пассажиров самолета авиакомпании «Когалымавиа».