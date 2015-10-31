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В Египте разбился самолет с туристами из России. На борту было 224 человека

31 октября 2015, 14:19
В Египте разбился самолет с российскими туристами. На его борту было 224 человека, включая 17 детей и семерых членов экипажа. По предварительной информации, все погибли.

Некоторое время назад российские СМИ со ссылкой на различные источники сообщили о пропаже с экранов радаров самолета Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту воздушного судна находились 217 пассажиров (в том числе — 17 детей) и семеро членов экипажа. Чуть позже появились данные, что обломки самолета обнаружены на Синайском полуострове.

В настоящее время Египет официально подтвердил информацию о крушении самолета. Согласно заявлению офиса египетского премьер-министра Шерифа Исмаила, правительство страны создало специальную комиссию, которая займется расследованием причин и обстоятельств катастрофы.

По данным Reuters, упавший самолет полностью разрушен. Предположительно, все пассажиры погибли.

Со стороны России по отношению к крушению самолета все еще применяют эпитет «возможное», однако, как сообщает ТАСС, МЧС России в экстренном порядке собирает рабочую группу по предупреждению и ликвидации ЧС и привело в готовность к вылету три самолета со спасателями на борту. Открыта «горячая линия» для родственников пассажиров самолета авиакомпании «Когалымавиа».

#Новости#Авиакатастрофы#Россия#Таня#Происшествия
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