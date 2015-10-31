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Хэллоуин в «Солнечном»: игры, шоу иллюзионистов и «мистические закуски»

31 октября 2015, 09:47
Грандиозно-волшебная развлекательная программа ждет маленьких посетителей тюменского торгово-развлекательного центра «Солнечный» в выходные Хэллоуина с 11.00 до 16.30.
Сюжет
Тюмень

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире празднуют Хэллоуин — День всех святых. В ТРЦ «Солнечный» этот праздник отметят яркими костюмами и весельем. Крутые игры и конкурсы, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения наполнят встречу яркими впечатлениями. Маленьких посетителей торгового центра также ждет фотосессия с великим и ужасным Миньоном, а раздача сладкой ваты и попкорна подарит хорошее настроение на целую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.

Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому ребятишкам будет комфортно. Подарки гарантируются!

Подробности расписания в группе vk.com/malloko

Адрес: Пермякова 50б, ТРЦ Солнечный, 2 этаж

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Таня#Культура
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