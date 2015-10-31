Хэллоуин в «Солнечном»: игры, шоу иллюзионистов и «мистические закуски»

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире празднуют Хэллоуин — День всех святых. В ТРЦ «Солнечный» этот праздник отметят яркими костюмами и весельем. Крутые игры и конкурсы, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения наполнят встречу яркими впечатлениями. Маленьких посетителей торгового центра также ждет фотосессия с великим и ужасным Миньоном, а раздача сладкой ваты и попкорна подарит хорошее настроение на целую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.