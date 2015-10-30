В выходные похолодает до -9 градусов

Сейчас в Тюмени +1 градус, продолжается снегопад. Правда, если ветки деревьев и крыши домов г выглядят под белыми шапками волшебно, то под ноги смотреть не хочется — все дороги в грязной жиже. По данным синоптиков, такая погода сохранится на целый день. Учитывая лужи под ногами, довольно сильный ветер и летящий в лицо снег, выходить на улицу не слишком хочется. Остается только пожелать горожанам запастись терпением и непромокаемой обувью.