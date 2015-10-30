В выходные похолодает до -9 градусов

Сейчас в Тюмени +1 градус, продолжается снегопад. Правда, если ветки деревьев и крыши домов г выглядят под белыми шапками волшебно, то под ноги смотреть не хочется — все дороги в грязной жиже. По данным синоптиков, такая погода сохранится на целый день. Учитывая лужи под ногами, довольно сильный ветер и летящий в лицо снег, выходить на улицу не слишком хочется. Остается только пожелать горожанам запастись терпением и непромокаемой обувью.
В ночь на субботу начнет холодать. Хорошая новость — грязь застынет, плохая новость — будет довольно скользко. Завтра с утра ожидается -5 градусов, снег и северо-западный ветер скоростью до 4 м/с. Днем осадков не ожидается, температурный максимум — 4 градуса мороза. К вечеру и вовсе похолодает до -8.
В ночь на воскресенье и первым ноябрьским утром будет -9 градусов. Ветер поменяет направление на юго-западное, однако сохранит скорость на уровне 4–5 м/с. К полудню столбик термометра поднимется до отметки -4 градуса, вероятен небольшой снегопад. Ночь на понедельник будет сравнительно теплой — синоптики обещают 4 градуса мороза.
По предварительным прогнозам, следующая неделя будет щедра на осадки. Снег будет идти едва ли не каждый день. При этом такого мороза, как в выходные не будет. Ожидается 1–3 градуса со знаком «минус» в дневные часы и до -5 по ночам.