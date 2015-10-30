В тюменских поликлиниках протестировали электронный рецепт

Теперь врач заверяет рецепт электронной подписью, на основании чего фармацевт имеет право отпустить препарат пациенту и зафиксировать это в системе.
Специалистов так же пришлось подготовить к работе с данной системой. Разработаны пользовательские инструкции и дистанционный курс обучения по работе с модулем «Электронный рецепт», проведено обучение сотрудников «пилотной» организации.
По результатам тестирования с января начнется тиражирование системы на другие поликлиники города и области.
Это не единственный процесс, который переведен в электронный вид. Примером других может стать электронная карта пациента, мобильное приложение «Медицина72», с помощью которого можно самостоятельно записаться на прием к врачу, и другие.