nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В тюменских поликлиниках протестировали электронный рецепт

30 октября 2015, 10:16
С марта этого года в поликлиниках Тюмени идет работа по переводу в электронный вид рецептов на лекарств. Пилотными стали четыре учреждения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ГБУЗ ТО «Областная больница № 19», ММАУ «Городская поликлиника № 7» и фармацевтическая организация. За весь период было выписано 598 рецептов.

Теперь врач заверяет рецепт электронной подписью, на основании чего фармацевт имеет право отпустить препарат пациенту и зафиксировать это в системе.

Специалистов так же пришлось подготовить к работе с данной системой. Разработаны пользовательские инструкции и дистанционный курс обучения по работе с модулем «Электронный рецепт», проведено обучение сотрудников «пилотной» организации.

По результатам тестирования с января начнется тиражирование системы на другие поликлиники города и области.

Это не единственный процесс, который переведен в электронный вид. Примером других может стать электронная карта пациента, мобильное приложение «Медицина72», с помощью которого можно самостоятельно записаться на прием к врачу, и другие.

#Новости#Медицина#Лекарства#Тюмень#Поликлиники#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25