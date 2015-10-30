В тюменских поликлиниках протестировали электронный рецепт

С марта этого года в поликлиниках Тюмени идет работа по переводу в электронный вид рецептов на лекарств. Пилотными стали четыре учреждения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ГБУЗ ТО «Областная больница № 19», ММАУ «Городская поликлиника № 7» и фармацевтическая организация. За весь период было выписано 598 рецептов.

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