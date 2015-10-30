Тюмень должна быть украшена к Новому году до декабря

Придать облику города по-настоящему новогодний антураж — значит охватить своей работой практически все объекты потребительского рынка, социальной сферы, организации и офисные здания. Поэтому подготовка к Новому году началась задолго до его наступления.
На официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Концепция оформления Тюмени к Новому году и рождественским праздникам» представлены варианты, как можно украсить здание, фасад, витрину, входную группу здания… и даже автобус.
Украшенные деревья, светодиодные конструкции, гирлянды, растяжки и многое другое — всё это, несомненно, радует глаз и создает праздничное настроение.
В администрации города Тюмени отмечают, что тюменцы внесли значительный вклад в разработку концепции. Участвуя в проекте «Я решаю!» и голосуя на портале за то или иное стилистическое решение, они выбрали идею для праздничного оформления города. По итогам голосования был разработан эскизный проект оформления улиц в едином стилевом решении.