Тюмень должна быть украшена к Новому году до декабря

В администрации города Тюмени отмечают, что тюменцы внесли значительный вклад в разработку концепции. Участвуя в проекте «Я решаю!» и голосуя на портале за то или иное стилистическое решение, они выбрали идею для праздничного оформления города. По итогам голосования был разработан эскизный проект оформления улиц в едином стилевом решении.