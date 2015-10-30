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Тюмень должна быть украшена к Новому году до декабря

30 октября 2015, 14:24
Уже сегодня в магазинах города Тюмени стало появляться новогоднее убранство. К 1 декабря город должен быть украшен к празднику.

Придать облику города по-настоящему новогодний антураж — значит охватить своей работой практически все объекты потребительского рынка, социальной сферы, организации и офисные здания. Поэтому подготовка к Новому году началась задолго до его наступления.

На официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Концепция оформления Тюмени к Новому году и рождественским праздникам» представлены варианты, как можно украсить здание, фасад, витрину, входную группу здания… и даже автобус.

Украшенные деревья, светодиодные конструкции, гирлянды, растяжки и многое другое — всё это, несомненно, радует глаз и создает праздничное настроение.

В администрации города Тюмени отмечают, что тюменцы внесли значительный вклад в разработку концепции. Участвуя в проекте «Я решаю!» и голосуя на портале за то или иное стилистическое решение, они выбрали идею для праздничного оформления города. По итогам голосования был разработан эскизный проект оформления улиц в едином стилевом решении.

#Новости#Новый год#Тюмень#Женя#Общество
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