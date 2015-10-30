Процедуру «вира-майна» оценили в 990 рублей

Также предусмотрена ситуация, при которой эвакуация уже начата (произошел отрыв колес одной или более оси задержанного транспортного средства от земли), но эвакуатор не успел уехать. В такой ситуации задержанное ТС также можно вернуть: необходимо устранить причину задержания на месте и оплатить расходы по погрузке-разгрузке задержанного транспортного средства (непосредственно по месту задержания либо не позднее 30 дней со дня вручения платежного документа).