Процедуру «вира-майна» оценили в 990 рублей

Во-первых, законодательно определен момент начала эвакуации (перемещения) задержанного транспортного средства — это отрыв колес одной или более оси задержанного транспортного средства от земли при его погрузке на эвакуатор. При этом, если эвакуация (перемещение) не начата, то задержанное транспортное средство при устранении причин задержания возвращается владельцу на месте задержания. В таком случае оплата расходов за эвакуацию не производится.
Также предусмотрена ситуация, при которой эвакуация уже начата (произошел отрыв колес одной или более оси задержанного транспортного средства от земли), но эвакуатор не успел уехать. В такой ситуации задержанное ТС также можно вернуть: необходимо устранить причину задержания на месте и оплатить расходы по погрузке-разгрузке задержанного транспортного средства (непосредственно по месту задержания либо не позднее 30 дней со дня вручения платежного документа).
В целях реализации новых подходов к перемещению задержанных транспортных средств постановлением правительства Тюменской от 28.10.2015 № 490-п установлены соответствующие предельные величины платы:
Вид платы
1517
2 096
2 233
Плата за перемещение задержанных транспортных средств, связанное с погрузкой-разгрузкой
не предусматривалась законодательством
924
990
Плата за хранение задержанных транспортных средств:
от 30 до 180
от 37 до 219
от 39 до 233
за час в зависимости от категории транспортного средства
Установленная плата определена исходя из экономически обоснованных затрат организаций, осуществляющих перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Рост предлагаемых предельных размеров платы соразмерен с уровнем инфляции за период, прошедший с предыдущего регулирования.
Изменение размера платы никак не отразится на кошельках автовладельцев, не нарушающих правила дорожного движения.