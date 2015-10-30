Порядка десяти амнистированных уже успели вновь совершить преступление

Под амнистию попали, в частности, люди, имеющие заслуги перед страной, — например, участники боевых действий в Афганистане, на Кавказе и др., лица, награжденные государственными наградами СССР или РФ, а также люди, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС либо аварии в 1957 года на ПО «Маяк». Кроме того, от наказания будут освобождены несовершеннолетние, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, отцы-одиночки, беременные, инвалиды I и II группы, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, а также онкобольные третьей и четвертой стадии.