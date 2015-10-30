Порядка десяти амнистированных уже успели вновь совершить преступление

Как сообщила на пресс-конференции старший инспектор группы специального учета УФСИН России по Тюменской области Галина Овцеводова, непосредственно из мест лишения свободы по амнистии вышли 587 осужденных. В том числе — 38 женщин и трое несовершеннолетних. Еще 88 человек были освобождены из других учреждений уголовно-исполнительной системы.
«Большинство из тех, кто освободился из учреждений уголовно-исполнительной системы, — это осужденные, неотбытая часть наказания у которых составляла меньше года. Таких было порядка 580 человек», — добавила Галина Овцеводова.
Полковник внутренней службы, заместитель начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тюменской области Наталья Козак отметила, что под амнистию также попали 2514 человек, чье наказание не было связано с лишением свободы.
Интересно, что порядка 10–12 человек, в том числе — две женщины, из числа амнистированных совершили преступления снова. Однако в целом представители регионального управления ФСИН не считают, что объявленная в честь 70-летия Победы амнистия как-то повлияла на криминогенную ситуацию в области.
Напомним, что амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне была объявлена в апреле. Она предусматривала освобождение от наказания подозреваемых, обвиняемых и первый раз осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, срок наказания по которым не превышает пяти лет лишения свободы.
Под амнистию попали, в частности, люди, имеющие заслуги перед страной, — например, участники боевых действий в Афганистане, на Кавказе и др., лица, награжденные государственными наградами СССР или РФ, а также люди, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС либо аварии в 1957 года на ПО «Маяк». Кроме того, от наказания будут освобождены несовершеннолетние, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, отцы-одиночки, беременные, инвалиды I и II группы, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, а также онкобольные третьей и четвертой стадии.
В отношении преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также особо опасных рецидивистов, амнистия применяться не будет. Таким образом, на свободу не выйдут убийцы, насильники, террористы и экстремисты, похитители людей, взяточники, мошенники, бандиты, наркодельцы, а также люди, совершившие преступления в отношении несовершеннолетних.
Как отметили на пресс-конференции представители УФСИН России по Тюменской области, сотрудники ведомства наблюдают за судьбой несовершеннолетних амнистированных, а вот что происходит со взрослыми после выхода из мест лишения свободы по амнистии — не отслеживают. Однако ранее начальник УМВД России по г. Тюмени Петр Вагин сообщал, что полиция держит ситуацию под контролем и следит за поведением освободившихся из тюрем горожан.
«У сотрудников полиции, в частности, у участковых, имеются списки амнистированных, проводится ежедневная профилактическая работа. Важно, чтобы данные лица были под контролем, занимались трудоустройством и не совершали новых правонарушений», — говорил Петр Вагин на одной из встреч с журналистами.