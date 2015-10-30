Получай подарки за покупки в «Солнечном»

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в акции и получить подарок?
1. Совершить покупку в ТРЦ «Солнечный» по банковской карте
2. Предъявить чеки на стойку дисконтной программы Malloko в ТРЦ «Солнечный» на 2 этаже
3. Сумма чеков должна быть не менее 1000 руб, так как 1000 руб. = 1 наклейка, а 1 наклейка — это уже подарок
4. Предъявить карту Malloko
5. Получить альбом для наклеек и обменять на подарок, или дальше копить на очень вкусный подарок!
Среди подарков вы найдете мультиварки, смартфоны, роллы, сертификаты на различные услуги, Lego и многое другое.
Все подробности в официальной группе http://vk.com/malloko