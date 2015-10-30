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Получай подарки за покупки в «Солнечном»

30 октября 2015, 15:41
В торгово-развлекательном центре «Солнечный» стартует суперакция для всех любителей шопинга. С 1 ноября до 31 января вас будут ждать подарки за покупки.
Сюжет
Тюмень

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в акции и получить подарок?

1. Совершить покупку в ТРЦ «Солнечный» по банковской карте

2. Предъявить чеки на стойку дисконтной программы Malloko в ТРЦ «Солнечный» на 2 этаже

3. Сумма чеков должна быть не менее 1000 руб, так как 1000 руб. = 1 наклейка, а 1 наклейка — это уже подарок

4. Предъявить карту Malloko

5. Получить альбом для наклеек и обменять на подарок, или дальше копить на очень вкусный подарок!

Среди подарков вы найдете мультиварки, смартфоны, роллы, сертификаты на различные услуги, Lego и многое другое.

Все подробности в официальной группе http://vk.com/malloko

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Акция#Ирина#Культура
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