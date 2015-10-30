Гастролеры за сутки обокрали в Тюмени семь магазинов

По прибытию в Тюмень криминальное трио заявилось в торговый центр, где в двух магазинах похитило семь курток и трое брюк. Ночь гастролеры провели на съемной квартире, а на следующий день обворовали еще пять тюменских магазинах. Тамим образом всего за сутки пребывания в областном центре Отажонов, Носиров и Ортикбоев совершили кражи в семи магазинах, принадлежащих пяти фирмам. Их добычей стали 20 курток, 14 брюк и джинсов, шесть пар мужских мокасин, двое шорт, две пары футбольных бутс, одни штаны и пара женских шлепок. Общий ущерб, нанесенный торговым компаниям, составил около 93 тысяч рублей.