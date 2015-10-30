Гастролеры за сутки обокрали в Тюмени семь магазинов

Как следует из материалов уголовного дела, 1 августа 2015 года Ортикбоев предложил Отажонову и Носирову съездить в Тюмень, чтобы обворовать там магазины, а похищенные вещи продать в Новосибирске. Те согласились. На арендованном Ортикбоевым автомобиле Toyota Carina гастролеры 2 августа около 17.00 прибыли в Тюмень. Злоумышленники договорились, что кражи будут совершать в магазинах, где большой торговый зал, но мало продавцов.
«Для беспрепятственного прохождения антикражных ворот Ортикбоевым в сумках был сделан специальный подклад, который не позволял антикражной системе выявлять украденные вещи», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
По прибытию в Тюмень криминальное трио заявилось в торговый центр, где в двух магазинах похитило семь курток и трое брюк. Ночь гастролеры провели на съемной квартире, а на следующий день обворовали еще пять тюменских магазинах. Тамим образом всего за сутки пребывания в областном центре Отажонов, Носиров и Ортикбоев совершили кражи в семи магазинах, принадлежащих пяти фирмам. Их добычей стали 20 курток, 14 брюк и джинсов, шесть пар мужских мокасин, двое шорт, две пары футбольных бутс, одни штаны и пара женских шлепок. Общий ущерб, нанесенный торговым компаниям, составил около 93 тысяч рублей.
Вечером 3 августа гастролеры выехали из Тюмени в обратный путь. Около 17.40 автомобиль Toyota Carina с новосибирскими номерами был остановлен сотрудниками ДПС на 40 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск. Предъявленный водителем Отажоновым паспорт на чужую фамилию вызвал подозрение у полицейских. Новосибирцев доставили в Тюмень в отдел полиции для разбирательства. Был произведен осмотр иномарки, в багажнике полицейские обнаружили сумки с новыми вещами.
К тому моменту пострадавшие тюменские фирмы еще не знали о совершенных в их магазинах кражах и в полицию не обращались. Задержанные сознались в хищениях и сотрудники полиции сами связывались с торговыми компаниями для возврата им имущества.
По решению суда криминальное трио заключено под стражу. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд.