В Тюмени выпустили книгу воспоминаний о комсомоле

На страницах книги читатель найдет воспоминая Сергея Великопольского о рабочих буднях тюменского комсомола, соратниках, друзьях, близких людях. Перечислим далеко не все фамилии героев книги «Комсомол — моя судьба», молодость которых прошла под лозунгом комсомола: В.П. Решетникова, А.Б. Китайгородская, Я.Н. Неумоев, И.И Федюнинский, Р.Н. Рогачевских, Ю.А. Рытиков, Э.В. Юдина, Г.И. Шмаль, М.И. Бирман, Ф.А. Великопольская, Л.Р. Устинова, В.С. Большакова, Р.М. Рогова, Г.П. Богомяков, Б.Е. Щербина. Всех этих людей объединил комсомол, комсомольское братство.