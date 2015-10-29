nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени выпустили книгу воспоминаний о комсомоле

29 октября 2015, 17:25
Презентация книги «Комсомол — моя судьба» состоялась 29 октября, в день рождения комсомола, в малом зале Тюменской областной Думы. Автор книги — Сергей Великопольский, президент Тюменского областного фонда имени В.И. Муравленко.
Сюжет
Тюмень

Книга посвящена нашим землякам, комсомольцам 60–70 годов прошлого века — людям с активной жизненной позицией, лучшим представителям молодого поколения своего времени.

Что делали комсомольцы? Осваивали нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири и полуострова Мангышлак, создавали пионерские лагеря, организовывали театрализованные и культурно-массовые и военно- патриотические мероприятия, проводили субботники, организовывали соревнования, строили дороги, нефтепроводы, возводили северные поселки.

Решали проблемы с трудоустройством, образованием молодежи. Развивали подростково-молодежные объединения и клубы («Кижеватовец», «Юный моряк», «Дзержинец». «Десантник», «Юный геолог» и др.)

На страницах книги читатель найдет воспоминая Сергея Великопольского о рабочих буднях тюменского комсомола, соратниках, друзьях, близких людях. Перечислим далеко не все фамилии героев книги «Комсомол — моя судьба», молодость которых прошла под лозунгом комсомола: В.П. Решетникова, А.Б. Китайгородская, Я.Н. Неумоев, И.И Федюнинский, Р.Н. Рогачевских, Ю.А. Рытиков, Э.В. Юдина, Г.И. Шмаль, М.И. Бирман, Ф.А. Великопольская, Л.Р. Устинова, В.С. Большакова, Р.М. Рогова, Г.П. Богомяков, Б.Е. Щербина. Всех этих людей объединил комсомол, комсомольское братство.

#Новости#Комсомол#Книги#Тюмень#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25