В России начнут продавать автомобили через интернет

«Покупка автомобиля через интернет — довольно рискованная затея, считает юрист Московского общества защиты прав потребителей Надежда Головкова. — Любые споры при ненадлежащем качестве тов ара в случае автомобиля и сейчас почти всегда перетекают в судебные отношения. Кроме того, в целом интернет-магазины сегодня есть, а завтра они исчезают, самоустраняются, в таком случае закон предусматривает возможность при обнаружении проблем с машиной обращение к импортеру или заводу-изготовителю, но тут покупатель сможет требовать лишь возврат денег — причем это еще вопрос, какую сумму вернут. Дело в том, что импортер и изготовитель в свое время продали эту машину посреднику по оптовой цене. Закон предусматривает, что нужно вернуть полную сумму, но для этого еще нужно будет поспорить в суде, — объясняет Головкова. — Несомненный плюс интернет-торговли в цене, но сейчас он перекрывается недостатками правового поля этой сферы».