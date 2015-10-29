«Тюмень» забанили в Instagram

«Недавние публикации с хэштегом #тюмень сейчас скрыты, так как мы получили от сообщества жалобы на то, что некоторые материалы могут не соответствовать Руководству сообщества Instagram, — дает пояснения администрация Instagram. — Мы можем закрыть раздел новейшее на странице хэштегов, если люди будут использовать хэштег для публикации оскорбительных материалов на самом видном для всех месте. Мы можем временно скрыть этот раздел, чтобы защитить качество страницы хэштегов. В течение ограниченного периода времени вы будете видеть только лучшие публикации».