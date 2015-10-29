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«Тюмень» забанили в Instagram

29 октября 2015, 15:55
Свежие посты в «Инстаграм» с хэштегом «Тюмень» временно недоступны. Раздел скрыт, чтобы защитить качество страницы с этой меткой.
Сюжет
Тюмень

Это довольно популярный хэштег — в этой социальной сети выложено около 1,2 млн картинок с таким маркером. В данный момент, набрав в поиске #тюмень, мы увидим только самые популярные изображения с этим хэштегом.

«Недавние публикации с хэштегом #тюмень сейчас скрыты, так как мы получили от сообщества жалобы на то, что некоторые материалы могут не соответствовать Руководству сообщества Instagram, — дает пояснения администрация Instagram. — Мы можем закрыть раздел новейшее на странице хэштегов, если люди будут использовать хэштег для публикации оскорбительных материалов на самом видном для всех месте. Мы можем временно скрыть этот раздел, чтобы защитить качество страницы хэштегов. В течение ограниченного периода времени вы будете видеть только лучшие публикации».

Популярные тюменские сообщества, которые активно пользовались этим хэштегом предлагают пока пользоваться маркером #tyumen.

«Друзья, общими усилиями мы сделали хэштег #тюмень сверхпопулярным и, тем самым, лакомым для спекулянтов, мошенников и прочей массы распространителей бесконечного спама. Инстаграм обратил внимание на наши жалобы и времено исключил хэштег из общего просмотра», — пишет администратор аккаунта @instatyumen, где выкладываются интересные тематические подборки фотографий тюменцев.

#Новости#Социальные сети#Интернет#Тюмень#Ирина#Культура
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