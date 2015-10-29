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Прокуроры нашли в автошколе «нелегальный» класс

29 октября 2015, 13:37
Тюменские прокуроры в ходе проверок, проведенных совместно с ГИБДД, выявили нарушения в деятельности ряда автошкол.

Как отмечают в областной прокуратуре, согласно действующему законодательству автошколы имеют право обучать водителей в учебных классах, на которые выданы заключения ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям.

Между тем, прокуроры установили, что ряд автошкол обучает водителей в учебных классах в отсутствии положительного заключения ГИБДД. Все это нарушает права водителей, может отрицательно сказаться на качестве образовательного процесса и безопасности дорожного движения.

К примеру, ООО «Автолюбитель Люкс», имеющее заключение ГИБДД на учебный класс по улице Хохрякова,69/3 в Тюмени, обучает водителей еще по другому адресу. При этом заключения ГИБДД о том, что материальная база учебного класса по другому адресу соответствует установленным требованиям, нет. Прокурор Калининского округа возбудил в отношении организации административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии). По результатам рассмотрения дела она оштрафована на 40 тысяч рублей.

Меры прокурорского реагирования приняты еще в отношении двух автошкол.

Прокуратура рекомендует гражданам при выборе автошколы проверять наличие у нее заключений ГИБДД на учебные классы, в которых проводят обучение. О недобросовестных автошколах информировать органы прокуратуры для принятия соответствующих мер.

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