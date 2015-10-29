Прокуроры нашли в автошколе «нелегальный» класс

К примеру, ООО «Автолюбитель Люкс», имеющее заключение ГИБДД на учебный класс по улице Хохрякова,69/3 в Тюмени, обучает водителей еще по другому адресу. При этом заключения ГИБДД о том, что материальная база учебного класса по другому адресу соответствует установленным требованиям, нет. Прокурор Калининского округа возбудил в отношении организации административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии). По результатам рассмотрения дела она оштрафована на 40 тысяч рублей.