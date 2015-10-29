Подозрительную фасоль отправили в печь

Около шести килограмм семян фасоли, маша и кумина (зиры) без документов, подтверждающих безопасность продукции в фитосанитарном плане, ввезли два пассажира рейса № 691 из Ташкента Республики Узбекистан. Своим действиями граждане нарушили требования Федерального закона «О карантине растений», разрешающего ввоз на территорию РФ подкарантинной продукции только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.