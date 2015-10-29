nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Подозрительную фасоль отправили в печь

29 октября 2015, 14:25
Продукцию без фитосанитарных сертификатов в ручной клади пассажиров аэропорта «Рощино» обнаружили сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области в международном секторе пункта пропуска.
Сюжет
Тюмень

Около шести килограмм семян фасоли, маша и кумина (зиры) без документов, подтверждающих безопасность продукции в фитосанитарном плане, ввезли два пассажира рейса № 691 из Ташкента Республики Узбекистан. Своим действиями граждане нарушили требования Федерального закона «О карантине растений», разрешающего ввоз на территорию РФ подкарантинной продукции только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.

За нарушение закона оба пассажира привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Семена изъяты и уничтожены в печи сжигания аэропорта.

#Новости#Россельхознадзор#Рощино#Тюмень#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25