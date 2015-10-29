Квест «Лабиринты тюменских улиц»: изучи музей

Во время интерактивного мероприятия, проводимого в игровой состязательной форме, студенты и старшеклассники познакомятся с интересными фактами из истории города Тюмени, примут участие в играх на сплочение и смекалку.
В поисках ответов на задания маршрутного листа участники пройдут по всем выставкам музея, обследуют территорию вокруг здания. Квест может проводиться в качестве посвящения первокурсников.
Участников ждут в музее «Городская Дума» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина,2.
Телефон: 8 (3452) 46-11-59.
Стоимость билета для одного человека: 80 руб. (для группы не менее 15 человек).