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Квест «Лабиринты тюменских улиц»: изучи музей

29 октября 2015, 12:51
На базе музея «Городская Дума» и прилегающей к нему территории проходят исторические квесты «Лабиринты тюменских улиц». К участию приглашаются старшеклассники и студенты.
Сюжет
Тюмень

Во время интерактивного мероприятия, проводимого в игровой состязательной форме, студенты и старшеклассники познакомятся с интересными фактами из истории города Тюмени, примут участие в играх на сплочение и смекалку.

В поисках ответов на задания маршрутного листа участники пройдут по всем выставкам музея, обследуют территорию вокруг здания. Квест может проводиться в качестве посвящения первокурсников.

Участников ждут в музее «Городская Дума» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина,2.

Телефон: 8 (3452) 46-11-59.

Стоимость билета для одного человека: 80 руб. (для группы не менее 15 человек).

#Новости#Музеи#Квесты#Тюмень#Ирина#Культура
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