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«Фаворит» превратится в аномальную зону

29 октября 2015, 15:11
Приближается самый зловещий праздник — Halloween. Чего же стоит ожидать от такого вечера? Конечно же зловещих привидений и жутких призов. То, чего вы ждали целый год, начинается.
Сюжет
Тюмень

На всей территории ТРЦ 31 октября будет аномальная зона скидок и подарков! Вас ждут жуткий фейс-арт, сладкие мозги, кровавые напитки, ужасающие иллюзионисты, всадник без головы, встреча со смертью, чертовки на пилоне. И, конечно же, главный приз — игровая приставка Sony PlayStation 4, второму победителю достанется игровая консоль Sony Vita!

Что нужно сделать, чтобы Sony PlayStation 4 стала вашей? Сразиться с тараканами, пауками и червями!

Фото на память с Красной пирамидой из Сайлент-Хилла принесут подарки двум победителям в Инстаграм по хэштегу #mallokohell И двое счастливчиков совершенно бесплатно в самую ужасную ночь посетят самые зловещие места: «Лабиринт страхов» и «Ночь кино», где победителей ожидают три новых ужаса — «Последний охотник на ведьм», «Паранормальное явление 5», «Скауты против зомби».

Без внимания не останется главный атрибут Halloween — «Светильник Джек». Умелые мастера помогут создать своего Джека.

Каждому пришедшему в костюме — карта Malloko в подарок. А посмотреть на свой костюм со стороны можно, сделав фотографию в бесплатной фотозоне с крутым фотографом.

В завершение вечера все желающие смогут принять участие в стилизованной мафии «Зомби-апокалипсис»! Ждём всех!

Приходите в ТРЦ «Фаворит»: В. Гнаровской, 12, 31 октября к 18:00 и получите свою порцию страха!

Вы готовы проверить себя на смелость? Если готовы — ставьте лайк по ссылке https://vk.com/malloko?w=wall-34238240_55073%2Fall.

#Новости#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Хэллоуин#Ирина#Культура
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