«Фаворит» превратится в аномальную зону

Фото на память с Красной пирамидой из Сайлент-Хилла принесут подарки двум победителям в Инстаграм по хэштегу #mallokohell И двое счастливчиков совершенно бесплатно в самую ужасную ночь посетят самые зловещие места: «Лабиринт страхов» и «Ночь кино», где победителей ожидают три новых ужаса — «Последний охотник на ведьм», «Паранормальное явление 5», «Скауты против зомби».