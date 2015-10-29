«Фаворит» превратится в аномальную зону

На всей территории ТРЦ 31 октября будет аномальная зона скидок и подарков! Вас ждут жуткий фейс-арт, сладкие мозги, кровавые напитки, ужасающие иллюзионисты, всадник без головы, встреча со смертью, чертовки на пилоне. И, конечно же, главный приз — игровая приставка Sony PlayStation 4, второму победителю достанется игровая консоль Sony Vita!
Что нужно сделать, чтобы Sony PlayStation 4 стала вашей? Сразиться с тараканами, пауками и червями!
Фото на память с Красной пирамидой из Сайлент-Хилла принесут подарки двум победителям в Инстаграм по хэштегу #mallokohell И двое счастливчиков совершенно бесплатно в самую ужасную ночь посетят самые зловещие места: «Лабиринт страхов» и «Ночь кино», где победителей ожидают три новых ужаса — «Последний охотник на ведьм», «Паранормальное явление 5», «Скауты против зомби».
Без внимания не останется главный атрибут Halloween — «Светильник Джек». Умелые мастера помогут создать своего Джека.
Каждому пришедшему в костюме — карта Malloko в подарок. А посмотреть на свой костюм со стороны можно, сделав фотографию в бесплатной фотозоне с крутым фотографом.
В завершение вечера все желающие смогут принять участие в стилизованной мафии «Зомби-апокалипсис»! Ждём всех!
Приходите в ТРЦ «Фаворит»: В. Гнаровской, 12, 31 октября к 18:00 и получите свою порцию страха!
Вы готовы проверить себя на смелость? Если готовы — ставьте лайк по ссылке https://vk.com/malloko?w=wall-34238240_55073%2Fall.