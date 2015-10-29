Депутат гордумы получила квартиру и сложила полномочия?

Марина Ремезова, председатель общественной организации «Наше счастье — семья», взяв слово, заявила, что истинные причины ухода Виктории Безкровной в том, что она уже получила от депутатского места то, что ей было нужно.
«В обход всех очередей семья из двух депутатов, Виктории Безкровной и Александра Чепика (фракция КПРФ), по договору социального найма, за счет муниципалитета получила четырехкомнатную квартиру. Об этом я и сообщила сегодня на заседании городской думы. Пользуясь своим служебным положением, Безкровная получила квартиру вне очереди, нарушив права семей, в том числе и многодетных, годами стоящих в очереди на получение жилья», — рассказала порталу NashGorod.ru Марина Ремезова.
Депутат Александр Чепик в свою очередь обратился к присутствовавшему на заседании прокурору города Руфату Бектимирову, который сообщил, что об этой ситуации органам известно и уже проводится проверка.
«Это связано с решением, принятым в нашей семье, два депутата в семье это много. Мой муж продолжит работу на политическом поприще, а я сосредоточусь на семейных делах», — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом портала NashGorod.ru Виктория Безкровная. По ее словам, она, тем не менее, останется в ЛДПР, так как это соответствует ее убеждениям, и продолжит общественно-политическую деятельность как член партии.
Также Виктория Безкровная прокомментировала ситуацию с заявлением председателя общественной организации: «Я незнакома лично с Мариной Ремезовой, насколько мне известно, раньше она состояла в КПРФ, но была впоследствии исключена из партии. Почему она решила выступить с таким заявлением, мне неизвестно. Если во всем этом и были какие-то нарушения, это выяснит прокуратура, об этом сегодня на заседании думы говорил и мой муж и я с этим согласна. В случае, если ее слова не найдут подтверждения, мы обратимся в суд», — сказала депутат.