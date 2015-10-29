Депутат гордумы получила квартиру и сложила полномочия?

Также Виктория Безкровная прокомментировала ситуацию с заявлением председателя общественной организации: «Я незнакома лично с Мариной Ремезовой, насколько мне известно, раньше она состояла в КПРФ, но была впоследствии исключена из партии. Почему она решила выступить с таким заявлением, мне неизвестно. Если во всем этом и были какие-то нарушения, это выяснит прокуратура, об этом сегодня на заседании думы говорил и мой муж и я с этим согласна. В случае, если ее слова не найдут подтверждения, мы обратимся в суд», — сказала депутат.