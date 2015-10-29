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Депутат гордумы получила квартиру и сложила полномочия?

29 октября 2015, 17:20
Депутат городской думы от фракции ЛДПР Виктория Безкровная на сегодняшнем заседании городского парламента досрочно сложила свои полномочия. Городские парламентарии решение коллеги поддержали. Однако не обошлось без скандала.

Марина Ремезова, председатель общественной организации «Наше счастье — семья», взяв слово, заявила, что истинные причины ухода Виктории Безкровной в том, что она уже получила от депутатского места то, что ей было нужно.

«В обход всех очередей семья из двух депутатов, Виктории Безкровной и Александра Чепика (фракция КПРФ), по договору социального найма, за счет муниципалитета получила четырехкомнатную квартиру. Об этом я и сообщила сегодня на заседании городской думы. Пользуясь своим служебным положением, Безкровная получила квартиру вне очереди, нарушив права семей, в том числе и многодетных, годами стоящих в очереди на получение жилья», — рассказала порталу NashGorod.ru Марина Ремезова.

Депутат Александр Чепик в свою очередь обратился к присутствовавшему на заседании прокурору города Руфату Бектимирову, который сообщил, что об этой ситуации органам известно и уже проводится проверка.

«Это связано с решением, принятым в нашей семье, два депутата в семье это много. Мой муж продолжит работу на политическом поприще, а я сосредоточусь на семейных делах», — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом портала NashGorod.ru Виктория Безкровная. По ее словам, она, тем не менее, останется в ЛДПР, так как это соответствует ее убеждениям, и продолжит общественно-политическую деятельность как член партии.

Также Виктория Безкровная прокомментировала ситуацию с заявлением председателя общественной организации: «Я незнакома лично с Мариной Ремезовой, насколько мне известно, раньше она состояла в КПРФ, но была впоследствии исключена из партии. Почему она решила выступить с таким заявлением, мне неизвестно. Если во всем этом и были какие-то нарушения, это выяснит прокуратура, об этом сегодня на заседании думы говорил и мой муж и я с этим согласна. В случае, если ее слова не найдут подтверждения, мы обратимся в суд», — сказала депутат.

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