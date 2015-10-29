Больших перебоев с водоснабжением в Тюмени не отмечено, но запас воды лучше иметь

Напомним, с 22 часов вчерашнего дня бригады водоканал меняют запорную арматуру на сетях — это плановая работа. О перебоях в водоснабжении в Юго-Восточной части города горожан предупредили заранее.
«Остался без воды, причем за несколько часов до озвученного времени. Войновка, грусть, печать, одиночество», — сообщил пользователь NashGorod.ru Nordway. Тем не менее, еще один житель того же района во втором часу ночи отметил, что вода есть и не пропадала. Видимо, только верхние этажи и даже не всех домов натолкнулись на проблему.
«Проведенные в последние несколько лет работы по комплексной замене и ремонту запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях большого диаметра, позволили нам обеспечить подачу максимального объема воды по оставшимся в работе магистральным водоводам и свести к минимуму последствия временной приостановки подачи воды по одному из важнейших водоводов, — говорит Виталий Гурский, заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“. — Еще несколько лет назад для проведения работ на данном участке трубопровода, мы были бы вынуждены остановить подачу воды не только в микрорайоны города, но и в район улицы Республики»
Добавим, что специалисты информационно-справочной службы тюменского водоканала продолжают работу в штатном режиме, большого потока звонков от жителей микрорайонов не отмечается.
Работы ведутся в графике.
Тем не менее, жителям района рекомендуют в водоканале держать запас воды, поскольку окончание плановых работ намечено на сегодня, 29 октября, на 22 часа.