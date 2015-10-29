Больших перебоев с водоснабжением в Тюмени не отмечено, но запас воды лучше иметь

«Проведенные в последние несколько лет работы по комплексной замене и ремонту запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях большого диаметра, позволили нам обеспечить подачу максимального объема воды по оставшимся в работе магистральным водоводам и свести к минимуму последствия временной приостановки подачи воды по одному из важнейших водоводов, — говорит Виталий Гурский, заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“. — Еще несколько лет назад для проведения работ на данном участке трубопровода, мы были бы вынуждены остановить подачу воды не только в микрорайоны города, но и в район улицы Республики»