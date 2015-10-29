Более ста силачей будут делать «жим лежа»

В соревнованиях поучаствуют юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины. Ожидается участие более ста сильнейших атлетов из Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, которые будут состязаться в различных весовых категориях.
В поединках также примут участие победители и призеры областных соревнований, чемпионатов УрФО и России.
«Данный турнир проводится уже не первый год. На нем спортсмены могут не только испытать себя, но и оценить уровень своей подготовки. По итогам соревнований у победителей появится возможность „пробиться“ в турниры более высокого уровня, отстоять честь своего города», — рассказал исполнительный директор федерации пауэрлифтинга Тюменской области Антон Романов.
Торжественное открытие мероприятия запланировано на 14 часов.