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Более ста силачей будут делать «жим лежа»

29 октября 2015, 08:20
Чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лежа» пройдет 31 октября в СК «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49а). Открытие состоится в 9 утра.
Сюжет
Тюмень

В соревнованиях поучаствуют юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины. Ожидается участие более ста сильнейших атлетов из Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, которые будут состязаться в различных весовых категориях.

В поединках также примут участие победители и призеры областных соревнований, чемпионатов УрФО и России.

«Данный турнир проводится уже не первый год. На нем спортсмены могут не только испытать себя, но и оценить уровень своей подготовки. По итогам соревнований у победителей появится возможность „пробиться“ в турниры более высокого уровня, отстоять честь своего города», — рассказал исполнительный директор федерации пауэрлифтинга Тюменской области Антон Романов.

Торжественное открытие мероприятия запланировано на 14 часов.

#Новости#Спорт#Пауэрлифтинг#Тюмень#Ирина
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