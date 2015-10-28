На «Вознесение» в честь жертв крушения самолёта ATR-72 ОАО не хватает средств

Благотворительный Фонд развития города Тюмени разослал письма тем организациям, для работников которой тот апрельский полёт стал последним. Пока средств, а они аккумулируются на счёте БФРГТ, поступило катастрофически мало. Первым, ещё летом, деньги перечислило ООО «Медресурс». На днях на счёт поступили 50 тысяч рублей от компании «РАСТАМ», на борту самолёта ATR-72 было двое специалистов этой фирмы, сообщает БФРГТ.