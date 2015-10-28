На «Вознесение» в честь жертв крушения самолёта ATR-72 ОАО не хватает средств

Напомним, в июле 2015 года в Тюмени стартовала кампания по сбору средств для установки памятного знака «Вознесение» жертвам авиакатастрофы, произошедшей 2 апреля 2012 года. Разрешение на установку уже получено, макет согласован. Мемориал будет установлен на территории «Площади Памяти», но только на него пока не хватает средств.
Благотворительный Фонд развития города Тюмени разослал письма тем организациям, для работников которой тот апрельский полёт стал последним. Пока средств, а они аккумулируются на счёте БФРГТ, поступило катастрофически мало. Первым, ещё летом, деньги перечислило ООО «Медресурс». На днях на счёт поступили 50 тысяч рублей от компании «РАСТАМ», на борту самолёта ATR-72 было двое специалистов этой фирмы, сообщает БФРГТ.
Все желающие оказать помощь в установке памятника жертвам крушения самолета ATR-72 могут обращаться в Благотворительный Фонд по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 51. Телефон 83452 633 08 16, 83452 63 30 86. Эл. почта: [email protected]