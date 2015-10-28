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Для жителей взорвавшегося дома построили новый

28 октября 2015, 12:19
Жители вновь отстроенного двухэтажного дома № 70 по улице Черепанова в Тюмени начали переезжать в свои квартиры. В 2014 году в доме взорвался газ, поэтому здание пришло в негодность.
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Тюмень

На встрече жителей с главой администрации города Тюмени Александром Моором и представителями департамента городского хозяйства одна из жительниц пострадавшего дома Татьяна Сунцова рассказала, что взрыв газа прогремел в их подъезде 20 июня 2014 года.

Была пятница и день рождения мужа. Старший сын Илья вышел из дома на улицу буквально за пять минут до трагедии… Дом был раскурочен, у многих людей вещей совсем не осталось. Сунцовым в этом плане повезло.

«Когда произошел взрыв, администрация с нами встречалась, был губернатор. Нам помогли, выделили средства на съем жилья. Нам пообещали, что дом будет восстановлен, и вот восстановили», — рассказала Татьяна.

Часть мебели в свою трехкомнатную квартиру с ремонтом семья Сунцовых уже перевезла и скоро планирует переехать окончательно. Все 12 квартир строители воссоздавали в соответствии с планом БТИ, учитывая даже предусмотренные при первоначальной планировке кладовки. Делая ремонт, строители приглашали жителей выбрать обои, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

«Теперь все доме новое, но воссоздано по старым схемам, поэтому пока нам непривычно. Например, кладовка, ее раньше не было. Чистенькая, хорошенькая квартира. Нравится все. Вода сейчас будет и канализация. Горячая вода от котла», — поделилась Татьяна.

В семье скоро родится третий малыш, поэтому такие блага цивилизации семье придутся как раз кстати.

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