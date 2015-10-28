Директором концертно-театрального объединения назначен Сергей Радченко

Свою профессиональную деятельность начал в 1990 году артистом Тобольского театра. С 2004 года Радченко возглавляет Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, где проявил себя как талантливый и грамотный руководитель. Сергей Радченко обладает большим управленческим опытом и знаниями, позволяющими ему видеть и учитывать современные тенденции развития отрасли. Его вклад в театральное искусство отмечен наградами различного уровня: от муниципального до российского, сообщает пресс-служба губернатора области.