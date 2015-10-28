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Директором концертно-театрального объединения назначен Сергей Радченко

28 октября 2015, 14:35
Директор Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Сергей Радченко будет руководить Тюменским концертно-театральным объединением (КТО), куда входят Тюменская филармония, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр и дом культуры «Нефтяник».
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Тюмень

Приказ об этом издал департамент культуры Тюменской области. Сергей Радченко приступит к работе с 29 октября.

Сергей Радченко работает в отрасли более 25 лет. Окончил Свердловский государственный театральный институт, аспирантуру лаборатории театра Института художественного образования Российской академии образования.

Свою профессиональную деятельность начал в 1990 году артистом Тобольского театра. С 2004 года Радченко возглавляет Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, где проявил себя как талантливый и грамотный руководитель. Сергей Радченко обладает большим управленческим опытом и знаниями, позволяющими ему видеть и учитывать современные тенденции развития отрасли. Его вклад в театральное искусство отмечен наградами различного уровня: от муниципального до российского, сообщает пресс-служба губернатора области.

Напомним, в понедельник директор Тюменской филармонии Михаил Бирман сообщил о том, что покидает пост руководителя КТО, так как недавно созданный в Тюмени симфонический оркестр требует постоянного внимания. В качестве исполняющего обязанности руководителя КТО был представлен Сергей Осинцев, директор Тюменского драматического театра.

По текущей информации Сергей Осинцев, до настоящего времени исполнявший обязанности генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения, продолжит работу на должности первого заместителя генерального директора КТО и руководителя Тюменского драматического театра.

#Новости#Тюмень#Концертно-театральное объединение#Ирина#Культура
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