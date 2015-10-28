Дима Билан поразит тюменцев новым шоу

Победитель конкурса «Евровидение 2008» и обладатель многочисленных музыкальных наград, наставник самого рейтингового музыкального проекта Первого канала «Голос» — Дима Билан — готовит для своих поклонников феерический праздник — новое шоу «33».
Долгожданный концерт обещает стать главным событием в культурной жизни Тюмени. На концерте помимо всеми любимых хитов «Ты должна рядом быть», «Beliеve», «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Never let you go», «Я просто люблю тебя», «Болен тобой» Дима Билан исполнит композиции с последнего альбома «Дотянись», которые уже успели завоевать любовь публики.
На сегодняшний день Дима Билан — один из самых востребованных артистов России, для него нет ничего невозможного, он продолжает удивлять и идти навстречу новым музыкальным свершениям.
Дима Билан приглашает на концерт всех поклонников и всех, кто неравнодушен к качественной модной музыке. Только живой звук, новые песни, новое шоу, новый Дима Билан!
Билеты от 900 до 3800 руб.