Артем Свистунов: В России Suzuki будет представлена лишь новой Vitara

— Есть разные мысли, задумываться о всевозможных вариантах и я ничего не могу исключать. Мы каждый год разговариваем с головным офисом в России о формате наших взаимоотношений. В какой-то момент мы сфокусировались лишь на автомобилях и их обслуживании, но мотосегмент крепнет в том числе и в Тюмени, так что, возможно, на следующий год мы у Suzuki попросим дилерство мотоциклов. Да, они были раньше, но сложно было конкурировать с «серыми» дилерами, которые обеспечивали более широкий ассортимент, чем официальные продавцы марки. Плюс мы не готовы работать просто для галочки — необходим человек, который любит мотоциклы и разбирается в них, а пока такого у нас нет.