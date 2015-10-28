Артем Свистунов: В России Suzuki будет представлена лишь новой Vitara

Директор автоцентра Suzuki в Тюмени Артем Свистунов поделился впечатлениями от дебюта нового кроссовера Vitara, ожиданиях и планах на ближайшее будущее, а также о том, чем японская марка будет привлекать клиентов.
Год для рынка новых автомобилей непростой, поэтому первый вопрос вполне логичен — как Suzuki чувствует себя в 2015 году?
— На удивление крепко держится! Видно во всём, что компания проявляет боевой дух, хотя мы переживали в конце прошлого декабря и начале текущего года, но это смятение было общим для всех брендов. Если говорить о японцах, то для них ситуация особая, поскольку они зависят от йены и колебаний курса на эту валюту, которые отражаются всегда. Видимо, это позволило Suzuki подготовиться к тому положению дел, которое сейчас существует на российском рынке.
Кроме того, у компании сменился руководитель в России, которым стал господин Кеичи Сумида — он настроен вполне оптимистично, что отражается и на нас. Были переживания насчёт того, что в модельной линейке останется лишь один автомобиль, но нет — дебютировала новая Suzuki Vitara, однако оставались Suzuki Grand Vitara, Suzuki SX4 и даже Suzuki SX4 Classic с Suzuki Jimny, так что дела шли относительно неплохо.
Хотите сказать, что в России марка Suzuki будет представлена только лишь новой Vitara?
— Да, поскольку обоих поколений SX4 не будет, а поставки Grand Vitara уже прекратились — речь идёт о продаже тех автомобилей, что оставались в запасе. Надо отметить, что из всего портфеля брендов «Автограда» число повторных и даже приобретения третьих машин наиболее велико именно у Suzuki. Лояльность клиентов к бренду очень высокая! Например, некоторые уже сменили по третьей Suzuki Grand Vitara, если говорить о той модели, что выпускается с 2005 года. И сейчас, когда владельцы узнают, что поставки прекратились, то начинают задумываться над тем, чтобы поменять имеющуюся машину на ту, что пока есть у дилера в наличии.
Какие планы у компании относительно новинок? Вряд ли Suzuki оставит своих дилеров с одной моделью…
— В начале 2016 года планируется дебют в Европе небольшого хэтчбека C-класса, который был представлен в виде прототипа Suzuki ik2 — он будет не полноприводным. Когда он появится в России — вопрос, но он должен появиться. Более крупный, нежели дебютировавшая Vitara, кроссовер ожидаем в 2017 году. Вероятно, что все эти новинки пойдут уже в растущий рынок новых автомобилей в нашей стране.
А если говорить о Suzuki Baleno, который уже представлен в серийном виде и даже стартовал в продаже на некоторых зарубежных рынках?
— О новом Baleno мы можем пока только говорить без точных перспектив — ясно, что в 2016 году эту модель Suzuki на российский рынок не выведет. Прогнозов нет на этот счёт.
Как представляете себе жизнь официального дилера, у которого есть в продаже всего одна модель автомобиля?
— Новая Suzuki Vitara точно попала в тот сегмент, который прогнозировался — более молодая аудитория, унисекс, которая может выбрать машину себе по карману за счёт многообразия комплектация и стоимости. Марка понимает, что будет непросто, но демонстрирует истинно самурайский дух и веру в то, что удастся без потерь пройти нелёгкий для всех период.
Как в Тюмени отреагировали на новую Vitara?
— Ещё до официальной презентации машины у нас были заказы — в последние годы это совершенно не тренд для Тюмени. Люди покупали Suzuki Vitara, ещё не видя автомобиля — три человека приобрели машины из первой партии, которая пришла в город, оформив заказы заранее. Немного притормаживает продажи то, что клиенты предпочитают индивидуализировать Suzuki Vitara за счёт разных сочетаний цветов, но пока завод в Венгрии не может обеспечить достаточно количество разных вариантов. Плюс интерес подогревает то, что это, во-первых, новинка, во-вторых, что она полноприводная, в-третьих, что она японская.
Новинка больше пришлась по душе мужчинам или женщинам?
— Все, кто сейчас (на момент презентации новинки — прим. ред.) уехал на своих Suzuki Vitara — мужчины, но женщины также сделали заказы и ждут своих автомобилей. Десяток первых кроссоверов достался представителя сильной половины человечества, тут скрывать не станем. Да, предпочитают они более стандартные цвета, но связано это с тем, что яркие сочетания пока завод не может обеспечить в том объёме, в котором бы нам хотелось.
Можно ли ожидать с учётом одной модели автомобиля появления в дилерском центре мотоциклов?
— Есть разные мысли, задумываться о всевозможных вариантах и я ничего не могу исключать. Мы каждый год разговариваем с головным офисом в России о формате наших взаимоотношений. В какой-то момент мы сфокусировались лишь на автомобилях и их обслуживании, но мотосегмент крепнет в том числе и в Тюмени, так что, возможно, на следующий год мы у Suzuki попросим дилерство мотоциклов. Да, они были раньше, но сложно было конкурировать с «серыми» дилерами, которые обеспечивали более широкий ассортимент, чем официальные продавцы марки. Плюс мы не готовы работать просто для галочки — необходим человек, который любит мотоциклы и разбирается в них, а пока такого у нас нет.
Как тогда будете бороться за клиентов?
— Думаю, что в первую очередь это качественная работа продавцов и выстроенные тёплые и в чём-то даже дружеские отношения с клиентами, что в сочетании с вышеназванной высокой лояльностью и любовью к марке должно сыграть свою роль. Будем делать упор на сервисные услуги, на обслуживание автомобилей не только гарантийных, но и постгарантийных, для которых будут специальные предложения. В этом плане работает и сама марка Suzuki, а не только наш дилерский центр.